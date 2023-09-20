20 сентября
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Жизнь

Неожиданно. В августе в Алтайском крае подскочило количество новорожденных

В августе в Алтайском крае родилось на 200 детей больше, чем месяцем раньше, и почти на 350 больше, чем в самом худшем месяце года, следует из оперативной статистики ЗАГСов. В целом по стране количество рождений за август, по данным независимого демографа Алексея Ракши, тоже выросло - в России месяц стал лучшим за три последних года.

Семья. Дети.
Семья. Дети.
unsplash.com

Мало рожают

Количество рождений в Алтайском крае устойчиво снижается уже около десятилетия. Как, впрочем, и в целом по России.

Пика рождений Алтай достиг в 2013-м: 32,5 тыс. Затем начался спад. В 2022-м абсолютное число рождений в регионе составило лишь 17 577 - почти вдвое меньше, чем в 2013-м, и минус 6% к предыдущему году.

Падает и количество рождений на одну женщину - коэффициент рождаемости. В XXI веке он достиг максимума в крае в 2014 году - 1,83. А в 2022-м составил лишь 1,345. В том числе в городской местности - 1,179, в сельской - 1,77, сообщает крайстат.

Между тем, для того, чтобы население хотя бы не сокращалось, коэффициент рождаемости должен достигать 2,1 (без учета миграции), объяснил демограф Алексей Ракша изданию «МК».

Дети.
Дети.
altapress.ru

Августовский рекорд

В первой половине 2023 года эта печальная тенденция сохранялась. В Алтайском крае в первые семь месяцев количество родившихся было меньше, чем в том же периоде 2022 года, почти на 5%, по данным Росстата.

И вот на этом фоне август показал неожиданный результат. Если в январе в крае появился 1531 новорожденный, а в апреле 1277, то в августе произошел скачок: 1620 рождений.

Это на 208 детей (или на 15%) больше, чем в июле, и на 343 (или на 27%) - чем в худшем месяце года апреле. И это больше, чем год назад - в августе 2022-го (1603). Уточним: пока нет данных Росстата за этот месяц, мы пользуемся оперативными сведениями ЗАГСов.

Семья. Дети.
Семья. Дети.
unsplash.com

Алексей Ракша отмечает рост количества рождений в в августа и в целом по стране. По его предварительным оценкам, число родившихся в России в этом месяце составило 123-124 тыс. В июле - только 109-110 тысяч, написал он в телеграм-канале «Демография от Ракши».

Рождаемость «видимо, реагирует на выросшие в конце прошлого года доходы и общее насыщение страны наличкой, в том числе выплаты на детей, боевые, а также на некоторое снижение неравенства вкупе с систематизацией выплат на детей в малообеспеченных семьях вплоть до достижения ими возраста 17 лет, на что из бюджета уходит около 1 трлн. в год. Для сравнения: на маткапитал - около 0,5 трлн», - прокомментировал Ракша результаты августа.

Напомним, год назад в Алтайском крае начали фиксировать рост реальных (с поправкой на инфляцию) зарплат, рост продолжился и в текущем году. В 2023 году в регионе начали расти и реальные денежные доходы населения.

Семья. Дети.
Семья. Дети.
unsplash.com

Некому рожать

Сохранится ли рост рождений в другие месяцы года, пока неясно. В региональной программе "Повышение рождаемости в Алтайском крае", принятой правительством региона и подписанной губернатором 29 июня, в 2023-2024 годах прогнозируется продолжение спада.

Сокращение абсолютного числа рождений, идущее последние 10 лет, - следствие глубоких причин. В том числе уменьшения численности женщин основного детородного возраста, считает Ракша. По его оценкам, сокращение составляет примерно по 3% в год.

В этот возраст вступило малочисленное поколение 1990-х, а теперь уже и начала 2000-х годов. Мало мам - мало новорожденных.

Беременная женщина, мама.
Беременная женщина, мама.
Михаил Хаустов

В Алтайском крае только с 2015 по 2023 годы возрастная когорта 20-24 года сократилась на 33,4 тыс. человек, 25-29 лет - на 76,8 тыс., 30-34 года - на 38,6 тыс., следует из данных алтайкрайстата на начало года.

На количество рожденных детей (кроме первых), влияет и снижение уровня жизни, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне, считает Ракша. Одной из мер, которая может оказать действенное влияние, демограф считает увеличение выплат маткапитала на второго-третьего детей.

"Перенос 3/4 маткапитала со второго на первого ребенка почти не сказался на рождаемости первенцев, зато обвалил рождаемость вторых детей три года спустя, как и ожидалось", - написал демограф.

Психологическая поддержка. Репродуктивный выбор.
Психологическая поддержка. Репродуктивный выбор.
unsplash.com

Идею повышение маткапитала, недавно прозвучавшую в Госдуме, он поддерживает. Но считает, что нужно сместить акцент на рождение второго и третьего детей: выплачивать 1 млн рублей на второго и 1,5 млн — на третьего.

Демографическое дно

По оценкам Ракши, «демографического дна» Россия достигнет примерно в 2029-2030 годах. Выкарабкиваться из ямы страна начнет после 2032 года - если рождаемость на одну женщину не будет падать.

Авторы региональной программы повышения рождаемости в Алтайском крае более оптимистичны. Рост количества рождений они ожидают уже в 2025 году.

Это произойдет благодаря комплексу мер, утвержденных программой. Они включают различные выплаты при рождении ребенка и семьям с детьми, психологическую поддержку беременных, популяризацию многодетности, пропаганду традиционных семейных ценностей и создание у женщин «положительных установок на рождение детей в ситуации репродуктивного выбора».

В 2023 году этой программой предусмотрено израсходовать около 1,97 млрд рублей. Что ж, результативность этих расходов мы увидим довольно скоро.

Многодетная семья.
Многодетная семья.
Михаил Хаустов

Ракша же полагает, что «из-за сокращения числа женщин детородного возраста даже при умеренно растущей рождаемости число рождений все равно будет падать или не будет расти в ближайшие годы».

7 фактов про материнский капитал

  1. Программа материнского капитала работает в России с 2007 года.
  2. Изначально на него могли претендовать семьи с двумя детьми, затем меру распространили и на первенцев.
  3. В 2023 году маткапитал проиндексировали на 11,9%.
  4. Теперь он составляет 586 946 рублей на первого ребенка и 775 628 рублей – на второго.
  5. Доплата на второго ребенка, если семья уже получала маткапитал на первого, — 188 681 рубль.
  6. Социальный фонд выдает маткапитал только один раз.
  7. Региональный материнский капитал в 2023 году составляет 80,2 тыс. рублей.

Источник: Социальный фонд России, отделение по Алтайскому краю.

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