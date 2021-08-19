Путеводитель по крышам: советы, как правильно выбрать кровлю

У какой крыши больше шансов перезимовать без проблем?
От формы крыши во многом зависит, насколько хорошо по ней будет сходить снег, станет ли он накапливаться, удобно ли будет его чистить и нужно ли будет вообще заниматься этим небезопасным делом. Традиционная для России четырёхскатная крыша очень хорошо подходит для наших погодных условий, но имеет и недостатки. Объём чердака небольшой, а стропильная система сложна для расчёта и постройки. Да и листы кровли приходится обрезать, что увеличивает расход материала.
Двускатная крыша популярна из-за своей простоты и экономичности при постройке. Осадки с неё сходят хорошо, иногда даже слишком — именно с таких домов чаще всего обрушиваются «снежные лавины» во время оттепелей. Под этой крышей удобно обустраивать отапливаемый чердак для хозяйственных нужд или жилую мансарду.
Вес снега, давящий на крышу (и на весь дом), — один из самых важных факторов, которые нужно учитывать при расчёте проекта. Во время оттепелей свежий снег активно налипает на крышу, а лежащий намокает и становится более плотным. Если такое произойдёт несколько раз за зиму, то плотность снега может увеличиться в несколько раз. Чем меньше снега скопится на крыше, тем легче дому. При оттепелях снег может подтаивать и задерживаться на любом покрытии, так что, если нет морозов и выпадает много снега, следите, чтобы на крыше не скапливались метровые сугробы. А чтобы снег сходил сам, без очистки, нужны достаточный наклон и подходящий материал кровли. Оптимальным наклоном для снежных мест считают 35−45 градусов. Меньше — хуже сходит снег; больше — растёт площадь кровли, а значит, и расход материала, и нагрузка на стропила, причём не только снеговая, зимняя, но и ветровая, действующая на дом круглый год. Основные моменты, о которых нужно помнить. Первое: плоская крыша работает как крыло самолёта — появляется подъёмная сила и верхняя часть дома может в самом деле улететь. Второе: крыша с большим углом наклона — настоящий парус, ветер будет стремиться её опрокинуть. Поэтому важно смонтировать каркас крыши с учётом всех строительных норм и надёжно прикрепить её к стенам.
Два самых популярных сейчас материала — мягкая кровля и металлочерепица. Кровельные работы можно вести в любое время года, но следует помнить, что мягкая кровля любит тепло. Она делается на битумной основе, её нужно прогревать перед укладкой. Особого ухода правильно уложенная кровля не требует.
Самое главное для кровли — это качественная работа монтажников. Не нужно придумывать свои правила — инструкции производителей дают чёткую информацию и надо всегда следовать им. Кровля служит десятилетиями, поэтому при строительстве важны даже самые незначительные детали. Например, чтобы разрезать лист металлочерепицы, нужно использовать ножницы по металлу, а не болгарку. От перегрева и искр будет гореть цинк и плавиться пластик, и в результате через несколько лет защитное покрытие сойдёт, на крыше появится ржавчина. А недостаточное количество крепежа может привести к тому, что листы сдвинутся под нагрузкой.
Не надо пытаться сэкономить на материале: при больших нагрузках важно качество, иначе кровля начнёт проминаться не только под снегом, но и при монтаже. Достаточная толщина металла, толстая и прочная оцинковка, качественный пластик — гарантия того, что при правильном устройстве крыши она прослужит без проблем много лет.
Дожди, снег, а затем оттепели, сезонные колебания температуры постепенно разрушают покрытие кровли. Справиться с проблемой помогут современные гидроизоляционные материалы. Один из них — жидкая резина.
Она способна к сцеплению с любым материалом, образуя монолитную бесшовную мембрану на поверхностях любой геометрической формы, в том числе и на вертикальных. Связывает даже микротрещины бетонных конструкций, заполняет сколы, может наноситься на окрашенные или абсолютно гладкие основания. С возрастом резиновая мембрана становится твёрже, но не крошится, так как отличается значительной эластичностью и одновременно высоким пределом прочности. Покрытие из жидкой резины легко отремонтировать. Материал абсолютно герметичен, устойчив к широкому спектру химических продуктов, к перепаду температур (от -60 до +90° С), паро-, газо-, водонепроницаем, пожаробезопасен, не токсичен, не имеет запаха, для него разрешен контакт с питьевой водой.
Жидкая резина представляет собой однокомпонентный материал или двухкомпонентную смесь, наносится в холодном виде. Однокомпонентная жидкая резина для кровельных работ наносится в холодном виде. Работы с жидкой резиной, состоящей из двух компонентов (полимерно-битумной эмульсии и водного раствора хлористого кальция), требуют использования специального оборудования и выполняются профессионалами.
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