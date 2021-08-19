Путеводитель по крышам: советы, как правильно выбрать кровлю

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Выбираем форму

От формы крыши во многом зависит, насколько хорошо по ней будет сходить снег, станет ли он накапливаться, удобно ли будет его чистить и нужно ли будет вообще заниматься этим небезопасным делом. Традиционная для России четырёхскатная крыша очень хорошо подходит для наших погодных условий, но имеет и недостатки. Объём чердака небольшой, а стропильная система сложна для расчёта и постройки. Да и листы кровли приходится обрезать, что увеличивает расход материала.

Двускатная крыша популярна из-за своей простоты и экономичности при постройке. Осадки с неё сходят хорошо, иногда даже слишком — именно с таких домов чаще всего обрушиваются «снежные лавины» во время оттепелей. Под этой крышей удобно обустраивать отапливаемый чердак для хозяйственных нужд или жилую мансарду.