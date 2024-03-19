Путин анонсировал альтернативу Крымскому мосту

Появление альтернативы анонсировал президент РФ Владимир Путин.
Президент пообещал — скоро железнодорожные составы проедут в Севастополь, указывает Lenta.ru. По словам Путина, это будет еще одна, альтернативная дорога вместо Крымского моста.
Ранее заградительные боны установили для защиты Крымского моста. Мера — для защиты от атаки подводных и надводных дронов. Со временем боны будут установлены по всей протяженности моста.
Также россиян попросили не снимать видео на Крымском мосту. Дело в том, что кадры могут использовать для подготовки терактов.
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