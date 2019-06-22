Минстрой края: из чего состоит тариф на вывоз мусора и кому положены льготы

1 Из чего складывается тариф , что в него входит?

За вывоз мусора мы платим по тарифу. Тариф установлен для региональных операторов по обращению с тертых коммунальных отходов (раньше, если помните, их называли ТБО, или твердыми бытовыми отходами).

И вот этот тариф в Алтайском крае на 2019 год включают в себя такие статьи затрат:

расходы регоператора на захоронение отходов (на полигоне);

расходы на перевозку отходов; расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками отходов и операторами по обращению с ТКО.

Наибольшую долю в тарифах региональных операторов составляют расходы на сбор и транспортирование ТКО — от 58 до 86%.