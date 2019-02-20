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Путин пообещал с 2019 года индексировать пенсии выше прожиточного минимума

В 2019 году пенсии и ежемесячные пособия россиян должны индексироваться сверх уровня прожиточного минимума. Об этом заявил Владимир Путин, зачитывая ежегодное послание Федеральному собранию, пишет «Интерфакс».

Владимир Путин зачитывает послание Федеральному собранию. 20 февраля 2019 года.
Владимир Путин зачитывает послание Федеральному собранию. 20 февраля 2019 года.
http://kremlin.ru

Владимир Путин,
президент РФ:

Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно.

По словам Путина, государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат.

Также он распорядился, чтобы выплаты за первые месяцы 2019 года нужно пересчитали и доплатили людям те деньги, которые они недополучили.

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