Путин пообещал с 2019 года индексировать пенсии выше прожиточного минимума

Владимир Путин,
президент РФ:
Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно.
По словам Путина, государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат.
Также он распорядился, чтобы выплаты за первые месяцы 2019 года нужно пересчитали и доплатили людям те деньги, которые они недополучили.