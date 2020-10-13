Пять удивительных свойств обычного городского телефона

Городской номер телефона не привязан к конкретной sim-карте или адресу. Современные технологии позволяют ему «жить» в любом месте — в смартфоне, на ПК и ноутбуке, в офисе и даже во всех этих местах сразу, оставаясь при этом привычным для всех способом связи.
К городскому номеру телефона легко привязывается аккаунт WhatsApp. Это удобно для бизнес-аккаунтов: номер в WhatsApp совпадает с офисным номером телефона, рабочие чаты не смешиваются с личными, сотрудник не «заберет с собой» аккаунт при увольнении.
Телефонный номер легко интегрируется с CRM-системами (например, с «Битриксом» и ему подобными), а также с системами маркетинговой аналитики (Roistat и т. д.). А для решения более простых задач оценки и контроля можно использовать «встроенную» статистику и запись разговоров.
Согласитесь, что городской шести- или пятизначный номер лучше запоминается, чем сотовый номер, адрес сайта или аккаунт в Instagram. При наборе большого количества цифр или букв проще ошибиться.
Ну и в качестве вишенки на торте — красивый городской номер можно использовать как элемент бренда и дизайна. Ну, тут уже дизайнерам и маркетологам виднее. Например, номер 999−888 может стать символом устойчивости и долговременности, а номер 999903 всегда будет ассоциироваться с медпомощью. Номер 999−585 — с ювелирным мастерством. А какой вид деятельности сочетается с «перевертышем» 999−666? Оставляйте комментарии, нам это тоже интересно.
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