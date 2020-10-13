Пять удивительных свойств обычного городского телефона

5. Красивый

Ну и в качестве вишенки на торте — красивый городской номер можно использовать как элемент бренда и дизайна. Ну, тут уже дизайнерам и маркетологам виднее. Например, номер 999−888 может стать символом устойчивости и долговременности, а номер 999903 всегда будет ассоциироваться с медпомощью. Номер 999−585 — с ювелирным мастерством. А какой вид деятельности сочетается с «перевертышем» 999−666? Оставляйте комментарии, нам это тоже интересно.