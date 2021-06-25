Пять уровней и кэшбек. Что изменила «Пятерочка» в программе лояльности

Обновленная программа лояльности состоит из пяти уровней. Присвоение того или иного уровня зависит от объема совершенных покупок в предыдущем месяце. Например, за сумму от 1 до 999 рублей будет назначается первый уровень, за покупки до 2 999 рублей — второй, до 4 999 рублей — третий, свыше 10 000 рублей — пятый уровень.
Кешбэк за покупки в виде баллов будет начисляться в зависимости от уровня. Базовым для каждого из них станет 0,5% от стоимости товаров. При этом, каждый участник программы лояльности может выбрать одну категорию товаров для получения повышенного кешбэка в размере 10%.
Особо обращаем внимание, что начиная со второго уровня участники смогут выбрать еще одну или несколько категорий товаров с кэшбеком от 2 до 5% (процент кешбэка и количество категорий, которые можно выбрать, также зависят от уровня). Ранее начисление баллов зависело от суммы покупки и составляло от 0,5% до 1%.
Курс конвертации баллов в рубли останется прежним: 10 баллов равны 1 рублю.
Перечень категорий для повышенного кэшбека формируется индивидуально для всех обладателей «Выручай-карты» на основе smart-аналитики.
Не беда, если гость забыл или не успел сделать свой выбор категорий. Для повышенного кешбэка с 25-го числа текущего месяца и по 5-е число будущего, система выберет ее самостоятельно с учетом покупательских предпочтений пользователя.
Михаил Ярцев,
директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка»:
— Мы рады представить обновленную программу лояльности, которая позволит приобретать любимые продукты в «Пятерочке» с еще большей выгодой. Теперь мы адаптируем наше предложение под покупательскую активность и фокусируемся на индивидуальных предпочтениях гостей, предоставляя им возможность управлять уровнем кешбэка.
Михаил Ярцев добавил, что новые условия программы лояльности отвечают современным трендам. Они более гибкие и учитывают в первую очередь интересы гостя. Теперь он сам может выбирать то, что ему нужно.
Михаил Ярцев,
директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка»:
— Все это удобно и интуитивно понятно реализовано в интерфейсе нашего мобильного приложения. Надеюсь, что с новыми условиями покупки в «Пятерочке» станут ещё более приятными, и мы порадуем наших гостей, помогая им экономить каждый день.
Справка
Все действующие владельцы «Выручай-карт» переводятся на новую программу лояльности автоматически. Чтобы зарегистрироваться в программе лояльности необходимо установить бесплатное мобильное приложение торговой сети «Пятерочка» или приобрести «Выручай-карту» на кассе в магазине. Узнать свой уровень в программе или выбрать категорию повышенного кешбэка можно в мобильном приложении сети или в контактном центре «Пятерочки» по номеру 8−800−555−55−05.
Более подробно об условиях новой программы лояльности — на сайте 5ka.ru
Информация действительна на момент публикации