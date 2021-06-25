Пять уровней и кэшбек. Что изменила «Пятерочка» в программе лояльности

Торговая сеть «Пятерочка» перезапустила программу лояльности для своих гостей. Теперь каждому участнику будут присваивать тот или иной уровень в зависимости от суммы покупок за предыдущий календарный месяц. Также покупатели смогут самостоятельно выбирать категории для начисления повышенного кэшбека.

Обновленная программа лояльности состоит из пяти уровней. Присвоение того или иного уровня зависит от объема совершенных покупок в предыдущем месяце. Например, за сумму от 1 до 999 рублей будет назначается первый уровень, за покупки до 2 999 рублей — второй, до 4 999 рублей — третий, свыше 10 000 рублей — пятый уровень.

Кешбэк за покупки в виде баллов будет начисляться в зависимости от уровня. Базовым для каждого из них станет 0,5% от стоимости товаров. При этом, каждый участник программы лояльности может выбрать одну категорию товаров для получения повышенного кешбэка в размере 10%.

Особо обращаем внимание, что начиная со второго уровня участники смогут выбрать еще одну или несколько категорий товаров с кэшбеком от 2 до 5% (процент кешбэка и количество категорий, которые можно выбрать, также зависят от уровня). Ранее начисление баллов зависело от суммы покупки и составляло от 0,5% до 1%.

Курс конвертации баллов в рубли останется прежним: 10 баллов равны 1 рублю.

Перечень категорий для повышенного кэшбека формируется индивидуально для всех обладателей «Выручай-карты» на основе smart-аналитики.

Не беда, если гость забыл или не успел сделать свой выбор категорий. Для повышенного кешбэка с 25-го числа текущего месяца и по 5-е число будущего, система выберет ее самостоятельно с учетом покупательских предпочтений пользователя.

Михаил Ярцев,

директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка»:

— Мы рады представить обновленную программу лояльности, которая позволит приобретать любимые продукты в «Пятерочке» с еще большей выгодой. Теперь мы адаптируем наше предложение под покупательскую активность и фокусируемся на индивидуальных предпочтениях гостей, предоставляя им возможность управлять уровнем кешбэка.

Михаил Ярцев добавил, что новые условия программы лояльности отвечают современным трендам. Они более гибкие и учитывают в первую очередь интересы гостя. Теперь он сам может выбирать то, что ему нужно.

Михаил Ярцев,

директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка»:

— Все это удобно и интуитивно понятно реализовано в интерфейсе нашего мобильного приложения. Надеюсь, что с новыми условиями покупки в «Пятерочке» станут ещё более приятными, и мы порадуем наших гостей, помогая им экономить каждый день.

Справка

Все действующие владельцы «Выручай-карт» переводятся на новую программу лояльности автоматически. Чтобы зарегистрироваться в программе лояльности необходимо установить бесплатное мобильное приложение торговой сети «Пятерочка» или приобрести «Выручай-карту» на кассе в магазине. Узнать свой уровень в программе или выбрать категорию повышенного кешбэка можно в мобильном приложении сети или в контактном центре «Пятерочки» по номеру 8−800−555−55−05.

Более подробно об условиях новой программы лояльности — на сайте 5ka.ru

Информация действительна на момент публикации