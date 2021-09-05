5 сентября 19°C
﻿
Потребитель

«Пятерочка атаКу-Кует»: в Барнауле вместо популярного кафе «Ку-Ку» открыли продуктовый магазин

В Барнауле вместо культового кафе быстрого питания появилась новая точка сети продуктовых магазинов, рассказал в своем Instagram алтайский журналист Сергей Тепляков.

Магазин "Пятерочка" открылся вместо кафе "Ку-Ку". Барнаул.
Магазин "Пятерочка" открылся вместо кафе "Ку-Ку". Барнаул.
instagram.com/teplyakovster.

Магазин крупной сети «Пятерочка» открыли в здании 1а по проспекту Калинина.

«Вместо кафе быстрого питания „Ку-Ку“, когда-то крайне популярного, открылась „Пятерочка“», — рассказал Тепляков.

В комментариях к записи выразили печаль по факту закрытия кафе: «Пятерочка атакует».

«Ресторанный комплекс „Ку-Ку“ — это настоящая фабрика еды! Популярные в Барнауле рестораны в самом центре города: ресторан Lexx, Lexx cafe и QQ express», — говорится в Facebook. Страница в Instagram удалена.

Кафе &quot;Ку-Ку&quot;. Барнаул.
Кафе «Ку-Ку». Барнаул.
2gis.ru.

Ранее в Барнауле закрылось одно из старейших кафе Granmulino.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость