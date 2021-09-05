«Пятерочка атаКу-Кует»: в Барнауле вместо популярного кафе «Ку-Ку» открыли продуктовый магазин

Магазин крупной сети «Пятерочка» открыли в здании 1а по проспекту Калинина.

В комментариях к записи выразили печаль по факту закрытия кафе: «Пятерочка атакует».

«Ресторанный комплекс „Ку-Ку“ — это настоящая фабрика еды! Популярные в Барнауле рестораны в самом центре города: ресторан Lexx, Lexx cafe и QQ express», — говорится в Facebook. Страница в Instagram удалена.