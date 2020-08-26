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«Пятёрочка» дарит дополнительную скидку к большой летней распродаже на AliExpress

Торговая сеть «Пятёрочка» и AliExpress объявляют о старте совместной федеральной акции, в рамках которой все участники программы лояльности «Выручай-карта» могут получить дополнительную скидку в размере 15% к большой летней распродаже одной из крупнейших интернет-платформ — AliExpress.

«Пятёрочка» дарит дополнительную скидку к большой летней распродаже на AliExpress.
«Пятёрочка» дарит дополнительную скидку к большой летней распродаже на AliExpress.
Торговая сеть «Пятёрочка».

Принять участие в акции и получить скидку 15% при оформлении заказа на AliExpress могут все гости, совершившие в период с 25 по 31 августа 2020 г. покупку в любом магазине «Пятёрочка» на сумму от 555 рублей с предъявлением «Выручай-карты». Промокод печатается на чеке после оплаты покупки, а также отображается в мобильном приложении «Пятёрочка». Активировать его можно на сайте aliexpress.ru или через одноименное приложение до 14 сентября 2020 года включительно. Скидка распространяется на один заказ от суммы 555 рублей и не может быть больше 83,25 рублей. Промокод можно использовать только один раз одному клиенту после авторизации на AliExpress.

Михаил Ярцев,
директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»:

Мы с большим удовольствием решили повторить акцию с AliExpress, поскольку в первой совместной кампании увидели отличный отклик. Сейчас мы даём нашим гостям эксклюзивную возможность подготовить детей к школе с выгодой: скидка по промокоду суммируется с большой летней распродажей, в период которой на тысячи товаров для дома, школы, спорта уже действуют скидки до 70%. Добавлю, что теперь получить свой заказ от AliExpress также можно будет в пунктах выдачи 5post в магазинах «Пятёрочка» прямо рядом с домом. Благодаря нашей акции с AliExpress подготовка к новому школьному сезону станет еще приятнее и проще.

Анна Мельнова,
директор по росту аудитории «AliExpress — Россия!»:

Проект с «Пятёрочкой» — одна из инициатив в рамках большой летней распродажи. Мы рады, что теперь у пользователей AliExpress появится возможность получить дополнительную скидку за счет покупок в «Пятёрочке». Традиционно совместные проекты имеют большой и позитивный отклик, и мы уверены, что наше сотрудничество с «Пятёрочкой» продолжится".

Более подробная информация об условиях акции — на сайте www.5ka.ru

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