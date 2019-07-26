Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 июля 21°C
102

«Пятерочка» дарит шанс выиграть путешествие в Африку

Торговая сеть «Пятерочка» запускает акцию «Почувствуй себя по-королевски» и дарит покупателям шанс выиграть семейную поездку в Африку.

«Почувствуй себя по-королевски»
«Почувствуй себя по-королевски»
Источник: 5ka.ru

18 июля в России на большие экраны вышел художественный фильм «Король Лев». История об отважном львенке по имени Симба известна всем. «Король Лев» — доброе, семейное кино от Disney про приключения и настоящую дружбу.

Александра Калюкина,
директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка»:

«Король Лев» — неподвластная времени легенда, на которой выросли мы сами и растим уже наших детей. Уверена, что новая экранизация популярнейшего мультфильма только в России соберет у экранов миллионы семей, многие из которых являются постоянными гостями наших магазинов.

К этому событию торговая сеть «Пятерочка» приурочила новую акцию. Она называется «Почувствуй себя по-королевски» и ориентирована на семьи с детьми. Покупатели «Пятерочки» могут выиграть поездку в Африку для всей семьи и 500 других призов.

«Почувствуй себя по-королевски»
«Почувствуй себя по-королевски»
Источник: 5ka.ru

Главный приз — знакомство с удивительным животным миром Африки: незабываемое сафари в национальных парках Кении и отдых в лучших отелях континента.

Чтобы участвовать в розыгрыше главного приза, нужно со 2 по 29 июля совершить в магазинах «Пятерочки» хотя бы одну покупку в категории «детские товары», быть участником программы лояльности и подтвердить свое участие в акции в личном кабинете «Выручай-карты».

«Пятерочка» в рамках своей новой акции дает шанс каждому прикоснуться к этой легенде и побывать в Кении. Достаточно совершать свои привычные покупки, радуя ими самых маленьких членов семьи, — комментирует Александра Калюкина.

В период действия акции «Почувствуй себя по-королевски» все владельцы «Выручай-карт» при покупке товаров для детей получат в два раза больше бонусов.

«Почувствуй себя по-королевски»
«Почувствуй себя по-королевски»
Источник: 5ka.ru

Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» (ОГРН 1027809237796, ИНН 7825706086, КПП 784101001, адрес: РФ, 191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 90/92). Срок проведения Акции: 02.07.2019 — 29.07.2019 г.г. Подробную информацию о правилах проведения Акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на официальном сайте 5ka.ru.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость