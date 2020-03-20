В преддверии выхода в прокат одного из самых ожидаемых фильмов 2020 года «Тролли. Мировой тур» торговая сеть «Пятёрочка» запустила федеральную акцию «Большие Гастролли» и подарила шанс каждому выиграть путешествие в Дубай.

Условия акции предельно простые. До 4 мая клиенты торговой сети за каждые 555 рублей в чеке будут получать карточку c ярким 3D-изображением героев фильма. Гости магазина могут собрать полную коллекцию, состоящую из 24 карточек, альбома для их хранения, настольной игры и 6 плюшевых игрушек-брелоков. Как получить карточки, мы рассказали. Альбом приобретается отдельно (также в магазинах «Пятёрочка»), игра идет в комплекте с набором, а вот об игрушках расскажем чуть подробнее.

Вместе с 3D-карточкой покупатели получают электронную наклейку, которая отображается в личном кабинете «Выручай-карты». 1 карточка = 1 наклейка. За пять собранных наклеек можно приобрести плюшевую игрушку-брелок в виде одного из персонажей фильма со скидкой 60%.

Также специально для всех поклонников музыкальных троллей торговая сеть разработала мобильное приложение «Тролли. Караоке». Отсканировав с помощью него 3D-карточку, пользователь получит доступ к караоке-мелодиям популярных европейских и русских исполнителей.

«Пятёрочка» дарит шанс выиграть семейное путешествие в Дубай. Источник: ООО «Аймарс Медиа»

В приложении можно петь в караоке, вызывать друзей на музыкальные батлы и получать призы за победу в них. Главный приз — поездка для всей семьи в Дубай, в парк развлечений Motiongate.

Кроме того, можно записывать свои выступления на видео с применением масок троллей. Этими роликами можно делиться с друзьями в социальных сетях.

Преимущество приложения в том, что оно абсолютно бесплатное, в нем нет встроенных покупок и оно доступно для скачивания в двух самых популярных магазинах: AppStore и Google Play.

Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг». Сроки проведения акции:17марта 2020 года по 04мая 2020 года. Место проведения Акции: Все магазины ТС «Пятёрочка"на территории РФ (федеральная акция). Подробные условия участия в акции и получения призов на сайте Trolls2.5ka.ru