Работающие пенсионеры Алтайского края с 1 августа получили прибавку к пенсии

Августовский перерасчет пенсии носит индивидуальный характер, пояснила начальник управления организации назначения и выплаты пенсий отделения ПФР по Алтайскому краю Ирина Неверова.
Прибавка зависит от уровня заработной платы пенсионера, работавшего в 2020 году, суммы внесенных за него работодателем страховых взносов, в конечном счете переведенных в пенсионные коэффициенты.
Перерасчет беззаявительный. На него имеют право получатели страховых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца.
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» ежегодно страховые пенсии могут увеличиваться максимально на 3 пенсионных коэффициента в денежном эквиваленте.
С 1 января 2021 года стоимость пенсионного коэффициента равна 98,86 рублей, таким образом, с 1 августа прибавка не может превышать 296,58 рублей, — подытожила Ирина Неверова.
В ПФР также уточнили, что в Алтайском крае официально работающими являются 100 153 пенсионера, получающих страховую пенсию. В том числе 35 138 — в Барнауле.
А общая численность пенсионеров, получающих страховые пенсии, составляет 651 549 человек.
А вот ежегодную индексацию пенсий работающим пенсионерам, когда размеры пенсий увеличиваются на определенный процент, до сих пор не вернули, хотя разговоров об этом ведется много.