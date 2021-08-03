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Работающие пенсионеры Алтайского края с 1 августа получили прибавку к пенсии

С 1 августа 2021 года Пенсионный фонд России пересчитал пенсию работавшим в 2020 году алтайским пенсионерам. Размер прибавки зависит от зарплаты, но, как пояснили в отделении ПФР по Алтайскому краю, она не может превышать 296,58 рублей.

Деньги, пенсионное удостоверение.
Деньги, пенсионное удостоверение.
Altapress.ru

Августовский перерасчет пенсии носит индивидуальный характер, пояснила начальник управления организации назначения и выплаты пенсий отделения ПФР по Алтайскому краю Ирина Неверова.

Прибавка зависит от уровня заработной платы пенсионера, работавшего в 2020 году, суммы внесенных за него работодателем страховых взносов, в конечном счете переведенных в пенсионные коэффициенты.

Перерасчет беззаявительный. На него имеют право получатели страховых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

Пенсионное удостоверение. Деньги.
Пенсионное удостоверение. Деньги.
СС0.

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» ежегодно страховые пенсии могут увеличиваться максимально на 3 пенсионных коэффициента в денежном эквиваленте.

С 1 января 2021 года стоимость пенсионного коэффициента равна 98,86 рублей, таким образом, с 1 августа прибавка не может превышать 296,58 рублей, — подытожила Ирина Неверова.

В ПФР также уточнили, что в Алтайском крае официально работающими являются 100 153 пенсионера, получающих страховую пенсию. В том числе 35 138 — в Барнауле.

А общая численность пенсионеров, получающих страховые пенсии, составляет 651 549 человек.

А вот ежегодную индексацию пенсий работающим пенсионерам, когда размеры пенсий увеличиваются на определенный процент, до сих пор не вернули, хотя разговоров об этом ведется много.

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