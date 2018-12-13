Радиостанция подготовила подарок для слушателей к наступающему празднику

11 декабря в эфире «Дорожного радио» состоялась премьера песни с символичным названием «Новый год», которую в преддверии главного праздника специально для слушателей исполнили популярные артисты.

В создании новогодней композиции приняли участие одни из самых ярких звёзд «Дорожного радио»: Игорь Николаев, Катя Лель, Александр Маршал, Наташа Королёва, Денис Клявер и Виктор Рыбин. По приглашению радиостанции они собрались в студии, чтобы записать совместный праздничный трек.

Видеоверсия песни опубликована на сайте «Дорожного радио» dorognoe.ru и в группах радиостанции в «Одноклассниках», «ВКонтакте», Instagram и YouTube.

Справка

«Дорожное радио» — одна из крупнейших радиостанций в России, занимающая второе место по доле рынка по аудитории и третье место по размеру ежедневной и еженедельной аудитории: каждый день станцию слушают более 10,4 млн россиян, еженедельно — около 24,1 млн*. На сегодняшний день региональная сеть станции насчитывает 380 пунктов установки передатчиков. Программы «Дорожного радио» адресованы широкой аудитории, в эфире — лучшая отечественная музыка, актуальная дорожная информация и полезные передачи.

«Дорожное радио» входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) — одного из ведущих российских медиахолдингов, лидера российского радиовещания, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Европа Плюс», «Ретро FM», «Спорт FM», «Новое Радио», «Радио 7 на семи холмах», радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональная радиостанция «Калина Красная», проект STUDIO 21, еженедельное издание «Профиль» и интернет-ресурс profile.ru.

«Дорожное радио» в интернете: dorognoe.ru.

Группы в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

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Афиша. Источник: myaltai.com

*Mediascope, Radio Index — Россия (города с населением 100 000 и более чел.), АПРЕЛЬ — СЕНТЯБРЬ 2018, Daily Reach (Пн-Пт, 06.00−24.00), Weekly Reach (Пн-Вск, 06.00−24.00), AQH Share (Пн-Пт, 06.00−24.00) радиостанций среди населения 12 лет и старше.

Источник: myaltai.com