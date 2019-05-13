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Расчетно-кассовое обслуживание для бизнеса: почему предприниматели выбирают СИБСОЦБАНК

Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, действует акция по бесплатному открытию расчётного счета.

Откройте расчетный счет в Сибсоцбанке без комиссии!
Откройте расчетный счет в Сибсоцбанке без комиссии!
Источник: «СИБСОЦБАНК» ООО

В рамках акции клиенты банка могут открыть расчётный счёт в рублях и иностранной валюте без взимания комиссии.

Ирина Овчинникова,
начальник отдела по работе с клиентами «СИБСОЦБАНК» ООО:

Мы знаем потребности бизнеса и знаем, что снижение издержек — одна из приоритетных задач каждого предпринимателя. Особенно остро стоит эта задача на первых этапах работы. Наша акция позволит сэкономить на базовой потребности бизнеса, на открытии расчётного счёта.

Кстати, сегодня на сайте СИБСОЦБАНКа реализован сервис онлайн-бронирования счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Нужно просто заполнить заявку на сайте, и вы получите банковские реквизиты. И только затем необходимо предоставить в один из офисов банка полный пакет документов для открытия расчетного счета.

Комплексное расчетно-кассовое обслуживание в СИБСОЦБАНКе отличается высоким качеством и функциональностью, а также возможностью существенно экономить. Экономьте на обслуживании — и развивайте свой бизнес!

Акция проводится с 1 по 31 мая 2019 года во всех подразделениях банка осуществляющих расчётно-кассовое обслуживание клиентов. Подробнее с условиями можно ознакомиться на официальном сайте банка www.sibsoc.ru или по телефону 8 (3852)37−02−13.

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