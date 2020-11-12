Раскрываем секреты популярности косметики Марион в России

Косметическая продукция на российском рынке представлена множеством торговых марок. Можно купить продукцию как местных, так и зарубежных компаний. Если говорить о лидерах в этом сегменте, то стоит отметить бренд из Польши Marion . Это косметика польского производства, которая стремительно набирает популярность в России. Давайте разберемся, в чем же заключается секрет этой марки?

Одна из причин — большой выбор косметической продукции. С каждым годом ассортимент становится заметно шире и разнообразнее. Компания выпускает новинки, при создании которых используются инновационные разработки. Цель — улучшить качество, повысить функциональность продукции. Неизменным остается безопасность товара, так как при его производстве используются международные стандарты.

Среди преимуществ косметики этого бренда также стоит отметить:

нежная текстура;

приятный запах;

безопасность в использовании;

хорошая устойчивость;

в состав входят натуральные ингредиенты;

эффективность.

Подтверждение — благодарные отзывы клиентов. Производитель при разработке новых продуктов учитывает пожелания заказчиков. Это позволяет благодаря расширению линейки товаров полностью закрывать запросы целевой аудитории. При внушительном наборе преимуществ товар этой марки отличается доступной ценой. В этом вы сможете убедиться сами, посетив интернет-магазин Makeupstore.ru. В каталоге представлен большой выбор продукции Марион. Весь ассортимент представлен в удобном каталоге, поэтому при подборе не возникнет сложностей.

Представленный магазин продают косметику оригинального производства. Он дорожит репутацией, доверием клиентов, поэтому предлагает надежный и безопасный товар. Ассортимент включает самые популярные товарные позиции:

средства для умывания;

маски для лица;

оттеночные шампуни для волос;

уход для рук;

крема для тела;

шампуни и маски для волос.

В магазине вы можете быстро выбрать и заказать косметику для себя и друзей. Поскольку представлен широкий ассортимент, то можно собрать подарочные боксы. При оформлении заказа на сумму от 1200 рублей вы получаете бесплатную доставку в любой регион страны. Сроки прибытия в каждом случае рассчитываются индивидуально.

Реквизиты компании: La MakeUp Sp. z o.o.; Domaniewska 37, lok. 17.6; 02−672 Warszawa; REGON: 363029583; NIP: PL5252636585; KRS: 0000587427; Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.

Дополнительная информация: член управления: Волобуев Сергей Анатольевич; договор на основе свидетельства о регистрации Bank Handlowy w Warszawie SA Romualda Traugutta 7/9; 00−950 Warszawa; PL60103015080000000818423006; SWIFT: CITIPLPX.

Информация о стоимости действительна на момент публикации.