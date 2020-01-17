Распродажа одежды: что и с какой скидкой можно купить в магазинах Барнаула

В эти дни проходит пик январских распродаж в крупных торговых сетях, представленных в Барнауле. Какие мировые бренды сейчас предлагают одежду с максимальной скидкой?

В магазин испанской марки одежды Mango сейл достиг отметки 70% и продлиться до конца января. Сейчас тут можно найти женские джинсы по цене 1499 рублей (которые раньше стоили 2799) или за 1699 (вместо 3999). Рубашки продаются за 999, теплые джемпера из акрила — за 1499.

На финишную прямую до 70% вышли и распродажи другой испанской марки для молодежи — Stradivarius.

Еще один крупный бренд одежды из Испании — Zara — предлагает скидки 50 -70% на вещи прошлых сезонов. Так, женские брюки карго, которые раньше стоили 2299 можно купить за 999.

Много моделей джинсов со скидкой примерно в половину обычной цены за 1199, толстовки за 799, куртки за 1999. Детские вещи тоже можно успеть купить примерно в два раза дешевле, например, легинсы для девочки 399, или теплую куртку для мальчика за 1599.

шопинг СС0

До 70% на некоторые позиции доходит сейчас скидки в отделах одежды шведского бренда H & M. Здесь отыщется женский кардиган за 1129 и джемпер из вискозы за 599. В детском отделе есть худи для девочек по 649, лонгсливы по 349, легкие куртки по 779.

Январская распродажа со скидками до 60% проходит и в магазине турецкой марки LC Waikiki. Там можно разжиться женской туникой за 599 рублей, юбкой за 399, кардиганом за 499. Купить лонгслив для девочки за 199 рублей или джемпер по 449.

А в отделах российской марки «Gloria Jeans» скидки на некоторые вещи доходят до 80%. Например, лонгслив для женщин можно найти за 249 рублей, свитер — за 799.