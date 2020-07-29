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Распродажа одежды: где в магазинах Барнаула найти скидки

Лето вышло на финишную прямую, а вместе с ним и сезонные распродажи. Где-то они уже вот-вот закончатся, а где-то наоборот, только началось самое интересно — минус 70%. Какие летние распродажи женской одежды идут сейчас в Барнауле — в обзоре altapress.ru.

Скидки
Скидки
ССО

В магазинах испанской марки Zara летний сейл доживает последние дни — если поторопиться до конца июля, то можно успеть что-то купить с 50% скидкой. Скидки до 70% еще действуют в отделах другого молодежного бренда из Испании PULL&BEAR, но поскольку идут они давно, то тоже могут скоро закончиться. Еще можно купить, например, джинсы mom fit с высокой посадкой за 1 599 рублей вместо 2 599, а джинсовую куртку за 799 (раньше 2999)

А вот испанская же модная марка Мango, наоборот, только начала новый этап своей распродажи с максимальной скидкой до 70%. Например, джинсы популярной модели slim mom, которые раньше стоили 2999, можно сейчас взять за 1999 рублей, а пиджак из хлопка с изначальной ценой 7499 — за 2999.

Есть разные летние предложения и в отделах российского бренда Zolla. Кроме скидки до 50% на летнюю коллекцию, до 2 августа можно воспользоваться и предложением «3 по цене 2». Акция действует на сумки и белье бренда.

Сейчас проходит и скидка минус 50% на коллекцию одежды и минус 40% - на сумки и обувь у российской марки для женщин Glance. Так, юбку из вискозы и полиэстера, которая раньше стоила 5 677 рублей, можно купить за 3 690.

В магазинах отечественной, но более демократичной марки O’STIN тоже сейчас начались финальные скидки до 70% на разные коллекции. Например, блузка из вискозы стоила 999 рублей, а стала 599 рублей, летнее платье из хлопка было по 1799 рублей, а стало по 799 рублей. Идут скидки, хоть и небольшие (20% на новую коллекцию) в отделе одежды польской молодежной марки MEDICINE, который долгое время был закрыт из-за карантина.

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