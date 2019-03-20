Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 марта -8°C
64

Распродажа в KERAMA MARAZZI! Удачное время для покупки керамической плитки

Когда выгоднее всего приобретать керамическую плитку? Сейчас!

Именно сейчас самое удачное время для начала ремонта, потому что в преддверии новой коллекции мы объявляем распродажу керамической плитки! Огромный ассортимент керамической плитки, керамогранита с невероятной выгодой — таких цен больше не будет, успейте купить сейчас! Акция действует с 10 марта по 30 апреля! Количество товара ограничено!

Распродажа в KERAMA MARAZZI!
Распродажа в KERAMA MARAZZI!
Источник: KERAMA MARAZZI

Среди огромного многообразия керамической плитки вы сможете здесь выбрать вариант, подходящий именно вам! Матовая или глянцевая, огромный выбор фактур, цветов, декоративных элементов — в KERAMA MARAZZI найдется все, чего бы вы не пожелали. Ваш интерьер будет индивидуальным, стильными и с невероятной выгодой! Не верите? Приходите в наши фирменные магазины и убедитесь сами!

Керамическая плитка «Калейдоскоп» - 20*20 от 565 руб.м2
Керамическая плитка «Калейдоскоп» — 20*20 от 565 руб. м2
Источник: KERAMA MARAZZI

Огромный выбор моноколорной плитки на любой вкус в формате 20*20 для любого интерьера. Как складываются узоры в калейдоскопе, так и вы можете создать даже самый необычный орнамент с помощью керамической плитки.

Керамическая плитка «Искья» - 25*75 от 1232 руб.м2
Керамическая плитка «Искья» — 25*75 от 1232 руб. м2
Источник: KERAMA MARAZZI

Серия «Искья» — обрезная керамическая плитка большого формата. Цифровая печать, глазурь кристаллина. Яркая фоновая плитка, поверхность которой словно окрашена кистью — в стиле «pennellato» («пеннелатто»).

Керамическая плитка «Варан» - 20*30 от 784 руб.м2
Керамическая плитка «Варан» — 20*30 от 784 руб. м2
Источник: KERAMA MARAZZI

Традиционный формат 20*30, глянцевая поверхность, кожа рептилии, эта коллекция настоящий хит продаж!

Керамическая плитка «Лаурито» - 25*40 от 772 руб.м2
Керамическая плитка «Лаурито» — 25*40 от 772 руб. м2
Источник: KERAMA MARAZZI

Цифровая печать, матовая глазурь, масштабное декоративное панно, состоящее из 24 плиток. По стилю исполнения керамическое панно, как и декоры с изображением женщин, напоминают классические фрески, что делает новинку более колоритной и подчёркивает её национальный характер.

Керамическая плитка «Сорренто» - 15*40 от 609 руб.м2
Керамическая плитка «Сорренто» — 15*40 от 609 руб. м2
Источник: KERAMA MARAZZI

Стильный формат 15*40, оригинальные орнаменты помогут создать фартук для кухни, который станет изюминкой интерьера.

Керамическая плитка «Форио» - 15*40, 15*15 от 985 руб.м2
Керамическая плитка «Форио» — 15*40, 15*15 от 985 руб. м2
Источник: KERAMA MARAZZI

Прекрасное решение для интерьера кухни, возможно разное сочетание декоров и форматов, благодаря чему можно достигнуть индивидуальности.

Керамическая плитка «Малабар» - 30*60 от 1132 руб.м2
Керамическая плитка «Малабар» — 30*60 от 1132 руб. м2
Источник: KERAMA MARAZZI
Керамическая плитка «Честер» - 30*30 от 696 руб.м2
Керамическая плитка «Честер» — 30*30 от 696 руб. м2
Источник: KERAMA MARAZZI

Четыре цвета базовой плитки, матовая глазурь, фактура обожжённой глины, богатая декорация.

Керамический гранит «Сольфатара» - 60*60 от 1195 руб.м2
Керамический гранит «Сольфатара» — 60*60 от 1195 руб. м2
Источник: KERAMA MARAZZI

Керамический гранит с фактурой бетона, четыре нежных оттенка бетона для реализации любых задумок.

Керамический гранит «Тик» - 15*60 от 1056 руб.м2
Керамический гранит «Тик» — 15*60 от 1056 руб. м2
Источник: KERAMA MARAZZI

Керамическое дерево в коллекции KERAMA MARAZZI — это удивительное многообразие вариантов керамичеcкого гранита, воспроизводящего эстетику древесины. Керамическое дерево обладает уникальными эстетическими и практическими свойствами. Это не только прекрасное напольное покрытие, но и отличное решение для отделки стен с ванной комнате, кухне или даже в спальне.

Как выбрать плитку для вашего интерьера? Очень просто!

Возьмите с собой размеры вашего помещения: длину, ширину, высоту, размеры дверных проемов, приходите в наши фирменные магазины и выбирайте из более 3000 наименований! Сложно сориентироваться в большом многообразии? Наши продавцы проконсультируют и помогут определиться с выбором.

Наши специалисты разработают для вас дизайн-проект, где вы наглядно увидите, как будет выглядеть ваш интерьер, внесете корректировки (если это необходимо).

Остались вопросы? Мы будем рады на них ответить! Приходите в наши фирменные магазины!

Фирменный магазин KERAMA MARAZZI:

Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 94-б

Тел. 8 (3852) 27-10-97

Следите за нашими новостями в соц. сетях и на сайте KERAMA MARAZZI: Вконтакте и в Instagram

Акция действует с 10 марта по 30 апреля 2019! Количество товара ограничено! Организатор акции: ООО «СИБИРЬ-КЕРАМА». Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, скидках, сроках, месте и порядке получения призов узнавайте у продавцов магазинов KERAMA MARAZZI.

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость