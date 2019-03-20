Распродажа в KERAMA MARAZZI! Удачное время для покупки керамической плитки

Среди огромного многообразия керамической плитки вы сможете здесь выбрать вариант, подходящий именно вам! Матовая или глянцевая, огромный выбор фактур, цветов, декоративных элементов — в KERAMA MARAZZI найдется все, чего бы вы не пожелали. Ваш интерьер будет индивидуальным, стильными и с невероятной выгодой! Не верите? Приходите в наши фирменные магазины и убедитесь сами!
Огромный выбор моноколорной плитки на любой вкус в формате 20*20 для любого интерьера. Как складываются узоры в калейдоскопе, так и вы можете создать даже самый необычный орнамент с помощью керамической плитки.
Серия «Искья» — обрезная керамическая плитка большого формата. Цифровая печать, глазурь кристаллина. Яркая фоновая плитка, поверхность которой словно окрашена кистью — в стиле «pennellato» («пеннелатто»).
Традиционный формат 20*30, глянцевая поверхность, кожа рептилии, эта коллекция настоящий хит продаж!
Цифровая печать, матовая глазурь, масштабное декоративное панно, состоящее из 24 плиток. По стилю исполнения керамическое панно, как и декоры с изображением женщин, напоминают классические фрески, что делает новинку более колоритной и подчёркивает её национальный характер.
Стильный формат 15*40, оригинальные орнаменты помогут создать фартук для кухни, который станет изюминкой интерьера.
Прекрасное решение для интерьера кухни, возможно разное сочетание декоров и форматов, благодаря чему можно достигнуть индивидуальности.
Четыре цвета базовой плитки, матовая глазурь, фактура обожжённой глины, богатая декорация.
Керамический гранит с фактурой бетона, четыре нежных оттенка бетона для реализации любых задумок.
Керамическое дерево в коллекции KERAMA MARAZZI — это удивительное многообразие вариантов керамичеcкого гранита, воспроизводящего эстетику древесины. Керамическое дерево обладает уникальными эстетическими и практическими свойствами. Это не только прекрасное напольное покрытие, но и отличное решение для отделки стен с ванной комнате, кухне или даже в спальне.
Как выбрать плитку для вашего интерьера? Очень просто!
Возьмите с собой размеры вашего помещения: длину, ширину, высоту, размеры дверных проемов, приходите в наши фирменные магазины и выбирайте из более 3000 наименований! Сложно сориентироваться в большом многообразии? Наши продавцы проконсультируют и помогут определиться с выбором.
Наши специалисты разработают для вас дизайн-проект, где вы наглядно увидите, как будет выглядеть ваш интерьер, внесете корректировки (если это необходимо).
Остались вопросы? Мы будем рады на них ответить! Приходите в наши фирменные магазины!
Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 94-б
Тел. 8 (3852) 27-10-97
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Акция действует с 10 марта по 30 апреля 2019! Количество товара ограничено! Организатор акции: ООО «СИБИРЬ-КЕРАМА». Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, скидках, сроках, месте и порядке получения призов узнавайте у продавцов магазинов KERAMA MARAZZI.