Рацпредложение сотрудника «Россети Сибирь» поможет избежать опасных ошибок персонала

Сергей Живкович. Кулундинский РЭС филиала «Алтайэнерго».

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Оперативные переключения энергетики проводят чаще всего для организации аварийно-восстановительных работ на линиях электропередачи и подстанциях в период непогоды. Именно неблагоприятные погодные условия становятся причиной выхода из строя электроустановок. Чтобы как можно скорее устранить неполадкиперсонал приступает к активным действиям незамедлительно в любое время сутокв любую погоду.

При производстве оперативных переключений в тёмное время суток, в дождь, снег, туман, нельзя полностью исключить ошибки персонала. Они связаны с визуальным определением положения, а проще говоря, замыкания или размыкания контактов на коммутационных аппаратах. Речь идет о линейных разъединителях на опорах линий электропередачи 10 кВ и разъединителях КТП 10 кВ. Чтобы избежать ошибок, необходимо повысить видимость главных контактных ножей, что поможет безошибочно определить их положение в темноте.

Сергей Живкович предложил наносить светоотражающее покрытие на подвижные контакты. Это позволит более четко просматривать персоналу токоведущие части при освещении их переносным фонарем или фарами бригадного автомобиля. Предложение это имеет большое значение, поскольку поможет избежать случаев травмирования персонала во время производства работ на энергообъектах.