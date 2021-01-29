Разбавленное водой молоко снова признают молочным продуктом

С 13 февраля высушенное, а затем разбавленное водой молоко снова будут называть «молочным продуктом», а не «напитком», сообщает «Российская газета».

Закрепленные к нему требования техрегламента ЕАЭС почти ничем не отличаются от требований к обычному питьевому молоку.

Для восстановленного молока будет допускаться легкий привкус кипячения, недостаточно выраженный вкус и запах молока. Обезжиренный продукт может иметь синеватый оттенок, стерилизованный — светло-кремовый. Консистенция разбавленного молока должна быть однородной, нетягучей и непрозрачной.

Такое молоко можно использовать для изготовления кисломолочной продукции, детских смесей, кондитерских, мясных и хлебобулочных изделий.

Напомним, восстановленное молоко перешло в разряд молочных напитков в 2008 году. Но потребители неохотно брали такой продукт с полок магазинов, делая выбор в пользу «натурального» молока.

В 2013 году сам термин «восстановленное молоко» и его определение появился в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Но тогда к нему не были установлены требования, поэтому производители по-прежнему писали на этикетке «молочный напиток».

Теперь эти требования прописаны. Они позволят добросовестным производителям идентифицировать продукт как восстановленное молоко.