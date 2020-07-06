Разбор. Как будут работать детские лагеря по новым правилам Роспотребнадзора

В этом году в регионе должны заработать 613 лагерей с дневным пребыванием детей, 211 профильных лагерей, 63 загородных и санаторно-оздоровительных лагеря, 16 негосударственных организаций отдыха, семь детских санаториев и два палаточных лагеря.
Средняя стоимость путевки на один сезон — 14,4 тысячи рублей. На организацию летней оздоровительной кампании региональный бюджет выделил свыше 560 млн рублей. В основном эти средства пойдут на компенсацию стоимости путевок.
«Размер компенсаций в этом году увеличен на 20%, — говорит замминистра образования и науки Марина Дюбенкова. — Теперь жителям края, отправляющим в лагерь школьника в возрасте до 15 лет, компенсируют шесть тысяч рублей от стоимости путевки».
Дополнительно сотрудникам органов государственной власти и краевых госучреждений выплачивают еще 4,2 тысячи рублей. А многодетным семьям, отправляющим на отдых в загородные лагеря троих и более детей, компенсируют 14,4 тысячи рублей на третьего и каждого последующего ребенка.
Детские загородные лагеря должны открыть с 15 июля. Но заработают они только в тех муниципальных образованиях, где складывается благополучная ситуация по COVID-19. «Отмашку» должен дать региональный Роспотребнадзор.
При этом 15 июля — это тоже не окончательная дата. По данным altapress.ru, у руководства детских организаций до сих пор нет уверенности, что будет разрешено работать.
Сейчас лагеря полностью готовы к приему детей. Решение об открытии организаций отдыха в 2020 году принимает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Елена Боброва, начальник отдела начальник отдела управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рассказала о требованиях, при которых лагерю разрешат работать.
По ее словам, лагеря будут загружены лишь на половину: в каждом отряде должно быть не более 50% детей от «проектной мощности».
Смены сократили до 14 дней. Кроме того, увеличили период пересменки, чтобы лагерь полностью можно было отмыть и продезинфицировать перед следующим заездом.
Алтайский Роспотребнадзор ввел полный запрет на вход и выход с территории посторонних лиц. То есть родителям в течение 14 дней запрещено будет навещать детей. Вожатые и персонал лагеря также не смогут выехать с территории до окончания смены.
В Алтайском крае сотрудники, планирующие трудоустройство в детских организациях, должны пройти анализ на наличие антител к COVID-19 не позднее, чем за 72 часа до начала работы.
У всех будут проверять температуру дважды в сутки. При обнаружении у сотрудника температуры 37,1 градуса, его изолируют и сообщат в Роспотребнадзор в течение двух часов.
Весь персонал пищеблоков должен постоянно находиться в масках и перчатках.
В лагерях буквально на каждом шагу должны быть антисептики. Детям также будут мерить температуру утром и вечером.
В помещениях обязательна ежедневная влажная уборка. Посуду рекомендуется мыть в машине при максимальных температурах, руками с применением дезинфекторов или пользоваться одноразовыми столовыми принадлежностями.
Кровати в корпусах расставят с соблюдением дистанции в 1,5 метра. При этом рассаживать детей в столовых можно и ближе друг к другу, но только если они из одного отряда.
Пожалуй, это главный и самый сложный вопрос оздоровительной кампании-2020. Коронавирусная обстановка требует как можно больше разобщать детей, в то время как весь смысл пребывания в лагере по большому счету сводится к тесному общению.
Так федеральный Роспоребнадзор говорит, что посещать бассейн дети будут только своим отрядом, небольшой группой, после каждого посещения будут обеззараживать все контактные поверхности.
В этом году полностью запрещены все игры в закрытых помещениях, развлекать детей можно только на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра.
Требования Роспотребнадзора запрещают общение детей из разных отрядов, даже на улице. Более того, все общелагерные события (самые интересные) и сборы с родителями тоже запрещены.
Цифра
Более 180 тысяч детей ежегодно отдыхают за лето в Алтайском крае в лагерях, санаториях и профильных сменах. Для школьников организуют десятки профильных смен.