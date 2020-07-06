Разбор. Как будут работать детские лагеря по новым правилам Роспотребнадзора

2 Сколько стоит путевка

Средняя стоимость путевки на один сезон — 14,4 тысячи рублей. На организацию летней оздоровительной кампании региональный бюджет выделил свыше 560 млн рублей. В основном эти средства пойдут на компенсацию стоимости путевок.

«Размер компенсаций в этом году увеличен на 20%, — говорит замминистра образования и науки Марина Дюбенкова. — Теперь жителям края, отправляющим в лагерь школьника в возрасте до 15 лет, компенсируют шесть тысяч рублей от стоимости путевки».

Дополнительно сотрудникам органов государственной власти и краевых госучреждений выплачивают еще 4,2 тысячи рублей. А многодетным семьям, отправляющим на отдых в загородные лагеря троих и более детей, компенсируют 14,4 тысячи рублей на третьего и каждого последующего ребенка.