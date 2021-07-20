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Разбор: как действовать родителям, чьи дети не попали в школу Барнаула по прописке

После небольшого демографического спада в России, благодаря мерам господдержки, наблюдается небольшой подъем рождаемости. Именно этим объясняется рост числа ребят, которые предстоящей осенью впервые пойдут в школу. Первоклассников стало значительно больше в большинстве регионах страны и в столице Алтайского края. А школ в спальных районах пока не хватает. Что делать барнаульцам, чьи дети не смогли попасть в школу по прописке. Altapress.ru разобрался в этой теме — рассказываем.

Школа.
Школа.
Анна Зайкова
1
Сколько школ всего в Барнауле?

По данным городского комитета по образованию, на территории Барнаула сейчас работают 87 общеобразовательных школ. Из них 29 школ уже сейчас ведут обучение только в первую смену.

В первые классы в 2020 году в Барнауле было зачислено 9 759 ребят, что на 247 человек больше, чем годом ранее.

2
Сколько первоклассников будет 1 сентября?

По предварительным оценкам, в 2021/2022 учебном году число детей, подлежащих обучению в первом классе и проживающих на территории города, составляет 9500 человек с учетом миграции. В общей сложности планируется открыть в Барнауле 10 тыс. мест в первых классах.

3
Как осуществлялся прием в школу?

В 2021—2022 учебном году вышел новый приказ Министерства образования и науки, согласно которому велось зачисление мальчиков и девочек в первые классы. Запись ребят по прописке (на закрепленной к школе территории) велась с 1 апреля до 30 июня. В настоящий момент она закончилась.

Для детей, которые не проживают на закрепленной территории, прием заявлений начался с 6 июля и продолжится до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

4
Что уже сейчас могут сделать родители?

Для оперативного решения вопроса по выбору школы, родители могут самостоятельно проверить наличие свободных мест в первых классах 2021/2022 учебного года на сайте выбранной школы или на Портале образовательных услуг. К началу нового учебного года все дети, достигшие школьного возраста, проживающие в Барнауле, будут обеспечены необходимыми местами. По данным городского комитета по образованию, в школах Барнаула имеется еще около 1 000 свободных мест. Поэтому выбор всегда можно сделать.

5
Почему могут отказать в приеме в школу?

Для отказа есть несколько объективных причин. Например, в приеме может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест в конкретной школе. В этом случае родителям необходимо обращаться в комитет по образованию города Барнаула, где им предложат варианты в других школах, расположенных неподалеку от места проживания.

6
В каких районах Барнаула есть такие проблемы?

Как правило, это спальные районы, места массовой застройки новых жилых кварталов. Но есть и отдельные ситуации. Так, в связи с незавершенным строительством пристроя к школе в селе Власиха дети, получившие отказ в приеме школу № 98, перенаправляются в ближайшие школы № 118 или 50 по выбору родителей.

В микрорайонах с интенсивной застройкой жилыми домами дети, получившие отказ в новых школах, перенаправляются в ближайшие школы: № 117, 81, 101, 114, 127.

7
Во всех ли школах Барнаула есть горячее питание?

В соответствие с указом президента страны Владимира Путина с 1 сентября 2020 года все 36 834 учащихся начальных классов школ Барнаула получают бесплатное горячее питание, на организацию которого выделяется 144,3 млн. рублей. Дополнительно из бюджета города выделено еще 6,5 млн. рублей на обеспечение процесса накрывания.

8
Во всех ли школах есть качественный Интернет?

В настоящее время 92% школ Барнаула имеют доступ к высокоскоростному интернету. Согласно целевым индикаторам национального проекта «Образование» к 2024 году высокоскоростной качественный интернет должен быть представлен в 100% барнаульских школ.

9
Как решается проблема нехватки школ в Барнауле?

В рамках реализации Национального проекта «Образование» в краевой столице в 2020—2021 учебном году открыты средняя общеобразовательная школа № 136 (ул. Взлетная, 85) на 550 мест и средняя общеобразовательная школа № 137 (ул. Шумакова, 78) на 550 мест. Путем оптимизации и реорганизации дополнительно создано 929 мест в системе общешкольного образования Барнаула.

Справка.

Какие документы необходимо подать для зачисления ребенка в первый класс

  1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
  2. Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;
  3. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
  4. Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справки о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования);
  5. Справка с места работы родителя (законного представителя ребенка (при наличии права первоочередного приема на обучение);
  6. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья);
  7. Документ, подтверждающий родство заявителя (ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в РФ (для иностранных граждан и лиц без гражданства).

Как подать заявление о зачислении

  1. В электронном виде через Портал образовательных услуг Алтайского края.
  2. При личном обращении родителей (законных представителей) общеобразовательную организацию (в соответствии с графиком работы образовательной организации).
  3. Почтой (заказным письмом с уведомлением).
  4. В электронной форме посредством электронной почты муниципальной общеобразовательной организации (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).
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