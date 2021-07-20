Разбор: как действовать родителям, чьи дети не попали в школу Барнаула по прописке

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Сколько школ всего в Барнауле?

По данным городского комитета по образованию, на территории Барнаула сейчас работают 87 общеобразовательных школ. Из них 29 школ уже сейчас ведут обучение только в первую смену.

В первые классы в 2020 году в Барнауле было зачислено 9 759 ребят, что на 247 человек больше, чем годом ранее.