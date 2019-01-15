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Разбор. Как теперь читать упаковку молочной продукции с «пальмой»

С 11 января 2019 года производители молочной продукции, содержащей заменители молочного жира (ЗМЖ), обязаны нагляднее информировать потребителей о наличии в товаре немолочных ингредиентов. Что еще изменилось в федеральном техрегламенте и на полках алтайских магазинов, читайте в разборе altapres.ru.

На Алтае три дня проходил автопробег "Дорогу молоку!"
На Алтае три дня проходил автопробег "Дорогу молоку!"
Олег Богданов
1 Что будут называть молокосодержащим продуктом с заменителем молочного жира?

По новым правилам, из названий молокосодержащих продуктов должно быть понятно, что они содержат заменители молочного жира. В обновленном техрегламенте буквально так и написано: «в наименование должны быть включены слова «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, а также информация о технологии их производства».

Например, на том, что раньше можно было писать «сыр», теперь должно быть написано «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра».

В Минсельхозе России, разрабатывавшем поправки, полагают, что они позволят потребителям различать продукцию с добавлением заменителей и без них.

2 Чем отличается продукт из молока и заменителя молочного жира?

Замена молочных жиров растительными — это удешевление продукции. Заменяя один ингредиент другим, производитель экономит на сырье и, таким образом, зарабатывает больше. Например, для производства одного килограмма качественного сыра требуется 10−11 килограмм настоящего молока. В сырном продукте может быть только 2−3 кг молока, остальное будет заменитель.

Кстати, в графе «состав» производитель обязан конкретизировать, какие ингредиенты входят в состав ЗМЖ: например, пальмовое, рапсовое, кокосовое, подсолнечное, кукурузное масла.

Инфографика. Все о пальмовом масле.
Инфографика. Все о пальмовом масле.
Михаил Хозяйкин
3 Будут ли заметны новые надписи на упаковке?

Не секрет, что все самое «важное» производители стараются писать на упаковке очень мелким шрифтом. Согласно поправкам, размер шрифта наименования молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира должен составлять не менее 2,5 мм. Также введена обязательная надпись «содержит растительные масла» — размером не менее 3 мм.

В техрегламенте четко говорится, что обе надписи должны стоять на лицевой стороне упаковки или этикетки и быть контрастными, то есть — легко читаться.

4 Какие названия будут запрещены?

В новой редакции техрегламента запрещается использование молочных терминов и понятий в фирменных наименованиях при маркировке молочки с «пальмой». Это значит, что продукцию, в составе которой есть немолочные жиры, нельзя будет называть «сырной» или «сыроподобной», а также использовать определения типа «сметанка», «маслице», «творожок» и другие названия, которые могут ввести потребителя в заблуждение.

Исключение будет составлять только мороженое. Оно, как и прежде, будет называться «мороженное с заменителем молочного жира», если содержит такие добавки.

Посетители &quot;Всероссийского дня поля&quot; попробовали элитные сыры и &quot;крафтовое&quot; молоко.
Посетители «Всероссийского дня поля» попробовали элитные сыры и «крафтовое» молоко.
Олег Богданов
5 Что мы увидели на полках барнаульских магазинов?

За четыре прошедших с 11 января дня молочная продукция на полках барнаульских магазинов не преобразилась. Производители, выпускающий товар с содержанием растительного жира, маркируют его как им хочется. Ни одной упаковки с новыми надписями корреспонденты altapress.ru не обнаружили.

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