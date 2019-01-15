Разбор. Как теперь читать упаковку молочной продукции с «пальмой»

1 Что будут называть молокосодержащим продуктом с заменителем молочного жира?

По новым правилам, из названий молокосодержащих продуктов должно быть понятно, что они содержат заменители молочного жира. В обновленном техрегламенте буквально так и написано: «в наименование должны быть включены слова «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, а также информация о технологии их производства».

Например, на том, что раньше можно было писать «сыр», теперь должно быть написано «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра».

В Минсельхозе России, разрабатывавшем поправки, полагают, что они позволят потребителям различать продукцию с добавлением заменителей и без них.