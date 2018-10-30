Разбор. У жителей Алтая в квитанциях может появиться строка «страхование жилья»

1. В России приняли закон о страховании жилья. Что в нем?

В августе 2019 года в силу вступит закон о страховании жилья. Он предполагает, что государство разделит со страховыми компаниями риски по компенсациям за разрушенное жилье граждан.

Каждому региону РФ закон дает право разработать собственную программу. Компании, которые согласятся в них поучаствовать, предложат жителям полисы на дома или квартиры по сравнительно более низкой цене, чем при коммерческом страховании.

Если в результате ЧС застрахованное жилье разрушится, владелец полиса получит рыночную стоимость недвижимости из двух источников — от страховой и из бюджета.