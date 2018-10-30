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Разбор. У жителей Алтая в квитанциях может появиться строка «страхование жилья»

Жителям Алтайского края предложат застраховать жилье от разрушения в результате ЧС по программе с госучастием. Если дом будет уничтожен, участники программы окажутся в более выгодных условиях чем те, кто рассчитывал только на помощь государства. Разбираемся, как будет работать новый механизм.

В Курье жилой дом рухнул в воду
В Курье жилой дом рухнул в воду
Из архива семьи Телегиных.
1. В России приняли закон о страховании жилья. Что в нем?

В августе 2019 года в силу вступит закон о страховании жилья. Он предполагает, что государство разделит со страховыми компаниями риски по компенсациям за разрушенное жилье граждан.

Каждому региону РФ закон дает право разработать собственную программу. Компании, которые согласятся в них поучаствовать, предложат жителям полисы на дома или квартиры по сравнительно более низкой цене, чем при коммерческом страховании.

Если в результате ЧС застрахованное жилье разрушится, владелец полиса получит рыночную стоимость недвижимости из двух источников — от страховой и из бюджета.

2. Будет программа страхования жилья действовать в Алтайском крае?

С большой долей вероятности, да. Представитель минэкономразвития Алтайского края сообщил altapress.ru, что чиновники уже готовятся к ее разработке. О том, что такая программа будет востребована в регионе, заявил и министр финансов Алтайского края Владимир Притупов. Но когда программа будет готова, пока неизвестно.

3 Сколько будет стоить полис страхования жилья от ЧС?

Точную сумму установит регион. Возможно, для этого придется разделить жилье в Алтайском крае на категории (в зависимости от территории, материала стен и других факторов) и для каждого типа установить свою цену. Но она в любом случае не будет превышать 300 рублей в месяц.

Скорее всего, ежемесячный платеж будут считать из расчета 1,5−2 рубля за квадратный метр, говорит Андрей Знаменский, директор департамента всероссийского союза страховщиков (ВСС). Чтобы людям было удобнее платить, взносы могут включить в квитанцию за коммуналку — закон это позволяет.

4. Сколько заплатят страховщики?

Если застрахованный дом разрушится в результате ЧС, компания заплатит до 500 тыс. рублей. Остальное — доля государства. В каждом случае она будет разная — в зависимости от цены недвижимости.

Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район
Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район
Наш Бийск
5. Зачем страховать жилье, если государство все равно компенсирует ущерб?

Закон предусматривает, что владелец застрахованного жилья получит сумму, равную рыночной стоимости утраченной недвижимости.

Без страховки же компенсация будет, как правило, меньше, ведь ее определяют исходя из социальных норм. Поэтому вполне реально лишившись большого дома получить комнату в общежитии. Другой распространенный сценарий — люди годами живут в маневренном фонде, ожидая нового жилья. Застрахованные будут избавлены от таких неприятностей.

6. От каких рисков можно будет застраховать жилье?

Предполагается, что основным риском будет уничтожение недвижимости в результате ЧС. Но регионы вправе включать в программы и другие события — например, коммунальные аварии, взрывы газа, бытовые пожары и т.д.

7. Могут ли страхование жилья сделать обязательным?

Закон обсуждали более трех лет, и изначально это был документ именно об обязательном страховании. Но в результате решили, что после ОСАГО со всеми его проблемами граждане не будут рады новой «обязаловке». Тем не менее, совсем от закона отказываться не стали.

Вера Балакирева,
замдиректора департамента финансовой политики Минфина РФ:

Сейчас компенсации выплачивают из федерального и региональных бюджетов. И в каждом субъекте разные суммы и сроки выплат. Мы решили создать систему, при которой государство сможет планировать свой объем ответственности.

&quot;Разрушение нашего дома продолжается&quot;.
«Разрушение нашего дома продолжается».
Анна Зайкова
8. Страховщики сами отказываются страховать дома. Как быть с этим?

По словам Веры Балакиревой, закон разработали в том числе для того, чтобы решить эту проблему. 95% риска по утрате жилья страховые компании будут перестраховывать в Российской национальной перестраховочной компании. То есть основной риск берет на себя госкомпания. А для страховщиков это возможность улучшить свой имидж и приобрести новых клиентов, говорит Знаменщиков.

В «Росгосстрахе» altapress.ru рассказали, что готовы участвовать разработке и в реализации региональной страховой программы в Алтайском крае. В компании полагают, что активность страховщиков будет зависеть от качества итогового документа. Эксперты «Ингосстраха» тоже готовы подключиться к работе над программой. В «Согласии» считают, что программа заработает, только если власти проведут серьезную разъяснительную работу.

Иван Этцель,
директор филиала «Ингосстраха» в Алтайском крае:

На наш взгляд, закон о страховании жилья от ЧС не приведет к взрывному росту рынка. К нашему сожалению, в последней редакции закона был изменен порядок предоставления жилья гражданам, не имеющим страховки — это лишило их стимулов для страхования. Но должная организация может обеспечить достижение его целей. Низкий уровень проникновения страхования жилья в России — серьезная проблема, и мы поддерживаем действия, направленные на изменение этой ситуации.

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