Разрешена продажа билетов на юг России за 90 дней до отправления

«Изменения затрагивают более 50 пар поездов, в том числе 4 пары высокоскоростных поездов „Сапсан“ и ряда двухэтажных и фирменных поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Самарой, Саранском, Нижним Новгородом и другими крупными городами и региональными центрами», ― говорится в сообщении.
Почти половина поездов, на которые вновь разрешена продажа за три месяца отправления ― это поезда направлением на курорты Северного Кавказа и Черноморского побережья России, пишет bfm.ru. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в регионах список таких поездов может быть расширен.
Ранее в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановки холдинг «РЖД» временно вывел из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года.