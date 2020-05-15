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Разрешена продажа билетов на юг России за 90 дней до отправления

Продажи билетов на ряд внутрироссийских направлений на летний период снова увеличена до 90 суток, говорится в сообщении РЖД.

Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле.
Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Изменения затрагивают более 50 пар поездов, в том числе 4 пары высокоскоростных поездов „Сапсан“ и ряда двухэтажных и фирменных поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Самарой, Саранском, Нижним Новгородом и другими крупными городами и региональными центрами», ― говорится в сообщении.

Почти половина поездов, на которые вновь разрешена продажа за три месяца отправления ― это поезда направлением на курорты Северного Кавказа и Черноморского побережья России, пишет bfm.ru. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в регионах список таких поездов может быть расширен.

Ранее в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановки холдинг «РЖД» временно вывел из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года.

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