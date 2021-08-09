Разрешение делового спора через медиацию

Разрешение спора посредством медиации — это один из вариантов урегулирования коммерческого конфликта мирным способом без обращения в традиционные судовые инстанции. Перед тем как начать медиацию, стороны должны заключить соглашение о посредничестве, в котором оговариваются ключевые моменты разбирательства. На этапе составления соглашения участники часто обращаются к квалифицированным юристам, которые оказывают необходимое сопровождение в переговорах (и дальнейшем рассмотрении дела). Больше информации по ссылке .

Разрешение коммерческого спора при помощи медиации: Что нужно учитывать в соглашении

Если вы намерены разрешить деловой спор с помощью посредничества, следует учитывать, что в соглашении о медиации обычно указываются положения о:

желании и намерении сторон урегулировать международный коммерческий спор при помощи медиации; назначении посредника. Как правило , стороны самостоятельно выбирают медиатора и согласовывают назначение посредника ( за исключением случаев , когда стороны не пришли к компромиссу и обратились в соответствующие организации в сфере медиации и арбитража); финансах. Сторонам важно согласовать вопросы о выплате средств в установленный срок , а также об оплате услуг медиатора; правилах конфиденциальности. Процесс разрешения спора при помощи медиации , обычно является частным и конфиденциальным , однако в соглашении стороны могут договориться об ином; позициях участников спора; документации , которая по мнению сторон ( или их юристов) и медиатора необходима для разрешения коммерческого спора; процедуре посредничества , месте его проведения , а также применимого законодательства.

Если вам нужно урегулировать финансовый спор при помощи медиации, вы можете обратиться к квалифицированным юристам, которые помогут:

согласовать положения соглашения о медиации;

подготовить пакет документов , связанных с разбирательством;

связанных с разбирательством; составить предварительный проект договора; а также

окажут сопровождение в переговорах; и

предоставят сопроводительные услуги в ходе медиации.

Сроки разрешения спора при помощи посредника могут варьироваться в зависимости от сложности дела, а также готовности сторон идти на компромисс. Некоторые разбирательства длятся 1−2 дня, а рассмотрение сложных дел может занять более длительный период времени. Если же стороны не приходят к соглашению, они могут обратиться в суд для дальнейшего урегулирования делового спора.

Разрешение международного спора при помощи медиации: Обязанности посредника

Ключевой особенностью процедуры медиации является то, что разбирательство проводится без участия судьи. При этом процессом «управляет» посредник, в обязанности которого входит организация встречи сторон, облегчение общения между участниками спора и помощь в поиске наиболее оптимального решения конфликтной ситуации.

При этом посредник должен:

соблюдать кодекс поведения; быть беспристрастным; способствовать разрешению спора; сообщить сторонам о наличии конфликта интересов.

Заключение

Коммерческая медиация может стать эффективным вариантом в случае если вам нужно разрешить международный спор. Если у вас есть вопросы по данной теме, вы можете ознакомиться с дополнительными материалами на нашем сайте или обратиться за консультацией к нашим специалистам.