Разрешение делового спора через медиацию

Разрешение коммерческого спора при помощи медиации: Что нужно учитывать в соглашении
Если вы намерены разрешить деловой спор с помощью посредничества, следует учитывать, что в соглашении о медиации обычно указываются положения о:
- желании и намерении сторон урегулировать международный коммерческий спор при помощи медиации;
- назначении посредника. Как правило, стороны самостоятельно выбирают медиатора и согласовывают назначение посредника (за исключением случаев, когда стороны не пришли к компромиссу и обратились в соответствующие организации в сфере медиации и арбитража);
- финансах. Сторонам важно согласовать вопросы о выплате средств в установленный срок, а также об оплате услуг медиатора;
- правилах конфиденциальности. Процесс разрешения спора при помощи медиации, обычно является частным и конфиденциальным, однако в соглашении стороны могут договориться об ином;
- позициях участников спора;
- документации, которая по мнению сторон (или их юристов) и медиатора необходима для разрешения коммерческого спора;
- процедуре посредничества, месте его проведения, а также применимого законодательства.
Если вам нужно урегулировать финансовый спор при помощи медиации, вы можете обратиться к квалифицированным юристам, которые помогут:
- согласовать положения соглашения о медиации;
- подготовить пакет документов, связанных с разбирательством;
- составить предварительный проект договора; а также
- окажут сопровождение в переговорах; и
- предоставят сопроводительные услуги в ходе медиации.
Сроки разрешения спора при помощи посредника могут варьироваться в зависимости от сложности дела, а также готовности сторон идти на компромисс. Некоторые разбирательства длятся 1−2 дня, а рассмотрение сложных дел может занять более длительный период времени. Если же стороны не приходят к соглашению, они могут обратиться в суд для дальнейшего урегулирования делового спора.
Разрешение международного спора при помощи медиации: Обязанности посредника
Ключевой особенностью процедуры медиации является то, что разбирательство проводится без участия судьи. При этом процессом «управляет» посредник, в обязанности которого входит организация встречи сторон, облегчение общения между участниками спора и помощь в поиске наиболее оптимального решения конфликтной ситуации.
При этом посредник должен:
- соблюдать кодекс поведения;
- быть беспристрастным;
- способствовать разрешению спора;
- сообщить сторонам о наличии конфликта интересов.
Заключение
Коммерческая медиация может стать эффективным вариантом в случае если вам нужно разрешить международный спор. Если у вас есть вопросы по данной теме, вы можете ознакомиться с дополнительными материалами на нашем сайте или обратиться за консультацией к нашим специалистам.