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Разрешение делового спора через медиацию

Разрешение спора посредством медиации — это один из вариантов урегулирования коммерческого конфликта мирным способом без обращения в традиционные судовые инстанции. Перед тем как начать медиацию, стороны должны заключить соглашение о посредничестве, в котором оговариваются ключевые моменты разбирательства. На этапе составления соглашения участники часто обращаются к квалифицированным юристам, которые оказывают необходимое сопровождение в переговорах (и дальнейшем рассмотрении дела). Больше информации по ссылке.

Разрешение коммерческого спора при помощи медиации: Что нужно учитывать в соглашении

Если вы намерены разрешить деловой спор с помощью посредничества, следует учитывать, что в соглашении о медиации обычно указываются положения о:

  1. желании и намерении сторон урегулировать международный коммерческий спор при помощи медиации;
  2. назначении посредника. Как правило, стороны самостоятельно выбирают медиатора и согласовывают назначение посредника (за исключением случаев, когда стороны не пришли к компромиссу и обратились в соответствующие организации в сфере медиации и арбитража);
  3. финансах. Сторонам важно согласовать вопросы о выплате средств в установленный срок, а также об оплате услуг медиатора;
  4. правилах конфиденциальности. Процесс разрешения спора при помощи медиации, обычно является частным и конфиденциальным, однако в соглашении стороны могут договориться об ином;
  5. позициях участников спора;
  6. документации, которая по мнению сторон (или их юристов) и медиатора необходима для разрешения коммерческого спора;
  7. процедуре посредничества, месте его проведения, а также применимого законодательства.

Если вам нужно урегулировать финансовый спор при помощи медиации, вы можете обратиться к квалифицированным юристам, которые помогут:

  • согласовать положения соглашения о медиации;
  • подготовить пакет документов, связанных с разбирательством;
  • составить предварительный проект договора; а также
  • окажут сопровождение в переговорах; и
  • предоставят сопроводительные услуги в ходе медиации.

Сроки разрешения спора при помощи посредника могут варьироваться в зависимости от сложности дела, а также готовности сторон идти на компромисс. Некоторые разбирательства длятся 1−2 дня, а рассмотрение сложных дел может занять более длительный период времени. Если же стороны не приходят к соглашению, они могут обратиться в суд для дальнейшего урегулирования делового спора.

Разрешение международного спора при помощи медиации: Обязанности посредника

Ключевой особенностью процедуры медиации является то, что разбирательство проводится без участия судьи. При этом процессом «управляет» посредник, в обязанности которого входит организация встречи сторон, облегчение общения между участниками спора и помощь в поиске наиболее оптимального решения конфликтной ситуации.

При этом посредник должен:

  1. соблюдать кодекс поведения;
  2. быть беспристрастным;
  3. способствовать разрешению спора;
  4. сообщить сторонам о наличии конфликта интересов.

Заключение

Коммерческая медиация может стать эффективным вариантом в случае если вам нужно разрешить международный спор. Если у вас есть вопросы по данной теме, вы можете ознакомиться с дополнительными материалами на нашем сайте или обратиться за консультацией к нашим специалистам.

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