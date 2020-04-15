Развитие электросетевого комплекса Сибири обсудили на совещании у полпреда.

Россети Сибирь выступили с инициативой по стабилизации работы электросетевого комплекса в период пандемии. Это стало одной из тем обсуждения в ходе совещания, которое провел Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Совещание прошло в формате видео-конференцсвязи с главами сибирских регионов. В нем принял участие генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин. Он рассказал об основных задачах для обеспечения безопасного прохождения предстоящего отопительного сезона в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Павел Акилин:

Понимая важность нашей работы для региона, для людей, находящихся на самоизоляции, мы перенастроили все свои регламенты и стандарты. Усилили контроль электроснабжения важных инфраструктурных и социальных объектов, минимизировали количество плановых отключений. Большое внимание уделяем безопасности сотрудников: снизили прямые взаимодействия с потребителями, полностью переведя центры обслуживания клиентов в дистанционный режим, а 90% офисного персонала — на «удаленку»; производственный персонал обеспечен медицинскими масками, перчатками и дезсредствами. И если внутри регионов мы задачу обеспечения безопасности отработали, то остается большой вопрос межрегиональных перемещений. Например, есть ряд посредников, которые в настоящее время не имеют возможности работать, переезжать из региона в регион, а значит, не могут своевременно выполнять аварийно-восстановительные работы и плановые мероприятия по подготовке к зиме. Сегодня при участии полпреда этот вопрос удалось решить.

Полпред полностью поддержал инициативу Павла Акилина об утверждении на уровне СФО единого перечня подрядных организаций для выполнения строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ, которым будут разрешены перемещения персонала между регионами.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, все запланированные инвестиционные и ремонтные программы нужно выполнить. Их можно скорректировать, однако принятые решения не должны повлиять на уровень энергобезопасности регионов, — сказал Сергей Меняйло.

Персоналу Россети Сибирь также будет разрешено беспрепятственно перемещаться для оперативного перебазирования, например, во время выполнения аварийно-восстановительных работ.

Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением коронавирусной инфекции, в этом году подготовка к зиме будет непростой. В энергокомпании уже зафиксировали существенное падение полезного отпуска электроэнергии: за 10 дней апреля он снизился на 8,5%. Но энергооборудование должно постоянно работать, средства на подготовку к осенне-зимнему периоду будут направляться своевременно, тогда надежность электроснабжения регионов будет сохранена и паспорт готовности к следующему периоду максимума нагрузок будет получен, уверен Павел Акилин.

Пристального внимания требует обеспечение надёжной работы бесхозяйных сетей и сетей, находящихся в эксплуатации электросетевых организаций, должным образом не обслуживающих сетевую инфраструктуру. Павел Акилин акцентировал внимание на том, что Россети Сибирь готовы брать на техобслуживание или в аренду бесхозяйные энергообъекты, а также помогать муниципалитетам в их обслуживании. В целях обеспечения стабильной работы энергосистемы, в компании продолжается процесс консолидации электросетевых активов.

Инициатива о переходе бесхозяйных объектов в сетевые компании должна исходить от органов власти. Нужно исключить риски нарушения бесперебойной передачи электроэнергии потребителей, — заключил полпред.

Региональным органам власти в обязательном порядке необходимо обеспечить контроль за выполнением производственных программ всех территориальных сетевых организаций, считает полномочный представитель. «Подготовка энергообъектов к бесперебойной работе в предстоящем осенне-зимнем периоде должна осуществляться в полном объёме. Органам исполнительной власти регионов следует оказать электросетевым компаниям максимальное содействие», — подчеркнул Сергей Меняйло.

Справка

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», является одной из самых крупных компаний в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 270,1 тыс. км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 979 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 835 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный). С начала 2020 года работает единый контакт-центр Группы компаний «Россети»: 8−800−220−0-220.