Развязать транспортный узел. Как в Барнауле благодаря нацпроекту обновляют мосты

В ходе мероприятия, посвященного реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», градоначальник ознакомился с работами на мосту по улице Челюскинцев, а также обсудил перспективы масштабной реконструкции путепровода на Новом рынке.

Так, на объекте по улице Челюскинцев мостовики за три недели успели не только разобрать конструктив прежнего сооружения, но и построить рядом временный пешеходный мост для удобства жителей.

Как отметил заместитель директора по капитальному строительству «Барнаульского ДСУ № 4» Денис Попрядухин, согласно контракту, реконструкция моста должна быть завершена к 1 ноября.

«Но мы приложим максимум усилий к тому, чтобы сдать мост в эксплуатацию раньше намеченных сроков. Понимая важность этого узла для движения транспорта, мы гарантированно завершим строительство к концу сентября 2021 года», — заверил представитель компании-подрядчика.

Выездное совещание. Пресс-служба администрации города Барнаула.

Сейчас специалисты завершают работы по демонтажу железобетонных конструкций строения. На площадку начали завозить все необходимое для начала строительства: каркасы под буронабивные сваи и технику. При этом до паводка мостовики должны завершить все работы в русловой части.

Оценивая работу строителей, Вячеслав Франк подчеркнул: «Мост находился в крайне неудовлетворительном состоянии и был признан аварийным. Безусловно, мы понимаем, что ограничение движения по этому участку создает определенную транспортную напряженность. Но горожане должны понять и то, что обслуживать аварийный мост дальше было небезопасно. Я надеюсь на понимание со стороны горожан и могу заверить, что мостовики сделают все от них зависящее для скорейшего завершения работ. Это будет достойный, красивый и комфортный мост».

Выездное совещание. Пресс-служба администрации города Барнаула.

Местная жительница Людмила Волонская, которая ежедневно ходит на остановку общественного транспорта на улице Челюскинцев рассказала, что сейчас временный деревянный пешеходный мост внушает ей больше доверия, чем прежнее капитальное строение.

«Последние несколько лет по нему, действительно, было страшно ходить, особенно, когда проезжали большегрузы. Каждый раз думала, что провалюсь в реку вместе с ними. На пешеходной части было много сквозных и больших трещин, от которых не спасали ни периодические сварочные работы, ни укладка страховочных досок. Поэтому мы очень обрадовались, когда узнали, что мост в этом году будут ремонтировать», — рассказала горожанка.

Работы по реконструкции моста. Пресс-служба администрации города Барнаула.

Что же касается перспектив реконструкции путепровода на Новом рынке, то по словам председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева, этот объект включен в план обновления дорожной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Путепровод предполагается расширить до шести полос и обустроить два тротуара шириной 2,25 метра.

Вячеслав Франк. Пресс-служба администрации города Барнаула.

Вячеслав Франк,

глава Барнаула:

— Путепровод на Новом рынке стоит в плане реализации нацпроекта на последующие годы. Мы надеемся, что в 2022 году сможем приступить к работам. Проект масштабный, сложный и финансово емкий. По предварительной оценке, нам потребуется 1,3 млрд рублей на реконструкцию путепровода. Но самый главный вопрос — сроки работ, которые составят без малого два года.

По словам главы города, над решением данного вопроса городские власти будут думать вместе с проектировщиками.

«В любом случае, этот транспортный узел надо развязывать», — добавил Вячеслав Франк.