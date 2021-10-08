Реальный пример, как в Барнауле можно сэкономить на покупках, воспользовавшись «Универсальной картой» от АТБ

Мы решили провести небольшой финансовый эксперимент с участием наших клиентов, которые обратились в отделение Азиатско — Тихоокеанского банка за «Универсальной» кредитной картой. Давайте посмотрим, сколько средств им удастся вернуть в конце месяца.
В нашем эксперименте согласилась принять участие семья Веселовых.
Семья состоит из 4-х человек: жена — Ольга (35 лет), муж — Денис (38 лет), дочь — Мария (12 лет), сын — Павел (8 месяцев).
Сумма кредита — 100 000 рублей.
Первым делом нам необходимо определиться с расходами. В этом месяце семья не планирует поездку на курорт или в отпуск. Траты будут ограничиваться следующим образом: детские и продуктовые магазины, торговые центры, а также АЗС. Первым делом настраиваем бонусные операции. В данном случае самым выгодным вариантом для Ольги и Дениса будет программа «Семейные привилегии» — 10% возврата средств от покупок в семейных категориях (мебель, товары для дома, одежда и обувь, детские игрушки, спортивные товары, рестораны, салоны красоты) и 1% на остальные покупки.
Дополнительные опции
Кроме того, по «Универсальной карте» предусмотрены и дополнительные бесплатные опции: беспроцентный период — 120 дней и ежемесячное бесплатное снятие наличных до 30 000 рублей.
Расходы
За отчетный месяц Денис потратил по карте 4 000 рублей на АЗС (кэшбэк составил 1%) и приобрел новые осенние ботинки за 5 000 рублей (кэшбэк 10%).
Ольга расплатилась картой в хозяйственных магазинах, а также купила товары для дома на 5 000 рублей (кэшбэк 10%). Продукты для всей семьи 1 раз в неделю за 4000 рублей (всего — 16 000 рублей в месяц) (кэшбэк — 1%). Для сына детские товары обошлись в 3000 рублей (кэшбэк — 10%).
Дочь Маша оплатила «Универсальной картой» небольшие покупки в торговом центре на 1 000 рублей (кэшбэк — 1%), а также посетила с друзьями фудкорт — 1000 рублей (кэшбэк — 10%).
Поход в ресторан всей семьей — 5 000 рублей (кэшбэк — 10%).
Общий расход за месяц составил 40 000 рублей, а кэшбэк — 2 230 рублей.
Деньги, которые вернулись на карту, семья Веселовых потратила на АЗС, заправив полный бак бензина!
Вот такая реальная экономия!
*Потребительский кредит (с лимитом кредитования) «Универсальная карта». При выполнении условий беспроцентного периода ставка 0%, при невыполнении — от 10% до 27% годовых (%-ая ставка для каждого Клиента определяется индивидуально по итогам анализа). Сумма: 30 000,01 руб. — 1 000 000 руб., срок возврата кредита: от 24 мес. до 588 мес., ПСК 9,533% - 27,423% годовых, в денежном выражении 4157 руб. — 394 000 руб., до 120 дней — льготный период кредитования без уплаты % при своевременном внесении обязательного минимального ежемесячного платежа: 3% от ссудной задолженности в месяц и полного ее погашения до окончания этого периода; комиссия за выдачу наличных денежных средств — бесплатно в первые 5 календарных дней после выдачи Карты, далее до 30 000 руб. ежемесячно, при превышении: 3,9% от суммы снятия за счет заемных средств + 390 руб.; целевое использование кредита — безналичная оплата товаров, работ, услуг в торгово-сервисных предприятиях, в Интернете. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО). Универсальная лицензия ЦБ РФ № 1810 на осуществление банковских операций. Условия