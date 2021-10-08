Реальный пример, как в Барнауле можно сэкономить на покупках, воспользовавшись «Универсальной картой» от АТБ

Даже далекие от финансов люди знают, что кэшбэк — это возврат части денег от ваших трат. Но сколько получите именно вы? Интересно? Мы решили наглядно показать, как работает кэшбэк по банковским кредиткам, и что это за «тайные» программы, которые позволяют адресно увеличить его в несколько раз.

Мы решили провести небольшой финансовый эксперимент с участием наших клиентов, которые обратились в отделение Азиатско — Тихоокеанского банка за «Универсальной» кредитной картой. Давайте посмотрим, сколько средств им удастся вернуть в конце месяца.

В нашем эксперименте согласилась принять участие семья Веселовых. Семья состоит из 4-х человек: жена — Ольга (35 лет), муж — Денис (38 лет), дочь — Мария (12 лет), сын — Павел (8 месяцев). Сумма кредита — 100 000 рублей.

Первым делом нам необходимо определиться с расходами. В этом месяце семья не планирует поездку на курорт или в отпуск. Траты будут ограничиваться следующим образом: детские и продуктовые магазины, торговые центры, а также АЗС. Первым делом настраиваем бонусные операции. В данном случае самым выгодным вариантом для Ольги и Дениса будет программа «Семейные привилегии» — 10% возврата средств от покупок в семейных категориях (мебель, товары для дома, одежда и обувь, детские игрушки, спортивные товары, рестораны, салоны красоты) и 1% на остальные покупки.

Дополнительные опции

Кроме того, по «Универсальной карте» предусмотрены и дополнительные бесплатные опции: беспроцентный период — 120 дней и ежемесячное бесплатное снятие наличных до 30 000 рублей.

Расходы

За отчетный месяц Денис потратил по карте 4 000 рублей на АЗС (кэшбэк составил 1%) и приобрел новые осенние ботинки за 5 000 рублей (кэшбэк 10%).

Ольга расплатилась картой в хозяйственных магазинах, а также купила товары для дома на 5 000 рублей (кэшбэк 10%). Продукты для всей семьи 1 раз в неделю за 4000 рублей (всего — 16 000 рублей в месяц) (кэшбэк — 1%). Для сына детские товары обошлись в 3000 рублей (кэшбэк — 10%).

Дочь Маша оплатила «Универсальной картой» небольшие покупки в торговом центре на 1 000 рублей (кэшбэк — 1%), а также посетила с друзьями фудкорт — 1000 рублей (кэшбэк — 10%).

Поход в ресторан всей семьей — 5 000 рублей (кэшбэк — 10%).

Общий расход за месяц составил 40 000 рублей, а кэшбэк — 2 230 рублей.

Деньги, которые вернулись на карту, семья Веселовых потратила на АЗС, заправив полный бак бензина!

Вот такая реальная экономия!