Рефинансирование потребительских кредитов от Россельхозбанка

Программа рефинансирования от АО «Россельхозбанк» дает возможность клиентам оформить кредит по привлекательной процентной ставке, объединив не более трех кредитов разных банков в один, независимо от их целей и наличия обеспечения, и позволяет сделать ежемесячный платеж и срок кредита приемлемыми для заемщика. Кроме того, клиент может увеличить сумму кредита за счет привлечения созаемщика (ов), а также получить часть суммы кредита наличными. Традиционно клиенты Банка могут выбрать удобную дату платежа и схему погашения кредита.

Следует отметить, что в 2018 году предложением рефинансировать кредиты в Россельхозбанке воспользовалось свыше 790 клиентов. Общий объем выдач по данному продукту в прошлом году составил более 321 млн рублей. Уже в текущем году за неполные 2,5 месяца 264 клиента оформили кредит на рефинансирование на сумму более 121 млн рублей.

Владимир Богданов,

директор филиала:

Основное преимущество программы рефинансирования заключается в том, что рефинансируя один или несколько кредитов, клиент существенно понижает действующую процентную ставку. Этот фактор существенно влияет на выбор клиентов в пользу данного кредитного продукта Банка.

Источник: АО «Россельхозбанк»