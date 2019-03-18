Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 марта -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
25

Рефинансирование потребительских кредитов от Россельхозбанка

Алтайский филиал Россельхозбанка предлагает жителям Алтайского края и Республики Алтай потребительский кредит на рефинансирование.

Программа рефинансирования от АО «Россельхозбанк» дает возможность клиентам оформить кредит по привлекательной процентной ставке, объединив не более трех кредитов разных банков в один, независимо от их целей и наличия обеспечения, и позволяет сделать ежемесячный платеж и срок кредита приемлемыми для заемщика. Кроме того, клиент может увеличить сумму кредита за счет привлечения созаемщика (ов), а также получить часть суммы кредита наличными. Традиционно клиенты Банка могут выбрать удобную дату платежа и схему погашения кредита.

Следует отметить, что в 2018 году предложением рефинансировать кредиты в Россельхозбанке воспользовалось свыше 790 клиентов. Общий объем выдач по данному продукту в прошлом году составил более 321 млн рублей. Уже в текущем году за неполные 2,5 месяца 264 клиента оформили кредит на рефинансирование на сумму более 121 млн рублей.

Владимир Богданов,
директор филиала:

Основное преимущество программы рефинансирования заключается в том, что рефинансируя один или несколько кредитов, клиент существенно понижает действующую процентную ставку. Этот фактор существенно влияет на выбор клиентов в пользу данного кредитного продукта Банка.

Источник: АО «Россельхозбанк»

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость