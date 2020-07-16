Региональные компании готовятся к сезону командировок с сервисом Сбербанка «Деловые поездки»

Во 2 квартале 2020 года к новому сервису «Деловые поездки» подключились более 20 региональных бизнес-компаний, работающих на территории присутствия Сибирского банка Сбербанка. Организации Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской областей, Алтайского и Красноярского краев, республик Алтай, Хакасия и Тыва с помощью Сбербанка готовы запустить новый формат организации деловых поездок своих сотрудников.

Сервис Сбербанка «Деловые поездки» в Сибирском банке был запущен в марте 2020 года, он рассчитан на организацию покупки билетов и бронирования отелей. Онлайн-сервис, объединивший технологии и трэвел-услуги, сокращает административные и управленческие расходы предприятий на командировки, авторизует процесс оформления — от выбора и бронирования билета и отелей до формирования всех авансовых отчетов и бухгалтерских документов. Процесс бронирования отелей и покупки билетов занимает до 10 минут, дополнительно сервис предоставляет организациям-клиентам все необходимые отчетные документы в электронном виде.

Антон Милютин,

управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

Мы видим, как компании постепенно возвращаются в обычный ритм жизни. И то, что наши клиенты уже сейчас решили освоить новые технологии организации деловых поездок, — этот факт подтверждает. Компании, которые уже успели поработать с сервисом «Деловые поездки», отмечают его простой интерфейс, удобство в использовании, быстроту и качество предоставляемых отчетных документов. И, конечно, клиенты банка ценят сам факт удобного и масштабного выбора, например, тех же отелей для проживания командированных сотрудников.

В доступе сервиса Сбербанка «Деловые поездки» более 1 миллиона отелей по всему миру. Удобство нового сервиса Сбербанка составляет и возможность его дистанционного подключения, клиенту банка достаточно быть пользователем «Сбербанк Бизнес Онлайн», в меню приложения выбирается раздел «Деловые поездки» и можно начинать планирование командировки. Более подробную информацию о сервисе можно получить на сайте Сбербанка по ссылке www.sberbank.ru