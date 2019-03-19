Регоператор ТКО в барнаульской зоне готовится судиться с должниками и начислять им штрафы

С начала года жители барнаульской зоны задолжали регоператору по обращению с твердыми коммунальными отходами более 70 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе организации. В компании считают, что на позицию граждан-неплательщиков повлиял неблагоприятный информационный фон и политизированность темы. И заявляют, что уже в апреле будут начислять пеню должникам и начнут с ними судиться.

Голосуют рублями

За вывоз и утилизацию мусора сегодня не платит примерно половина жителей Барнаульской зоны. В первую очередь речь идет о сельских районах, где регоператор по обращению с ТКО «ЭКО-Комплекс» начал работать с 1 января 2019 года.

А хуже всех с платежной дисциплиной обстоят дела в Ребрихинском районе. Как раз там, где в феврале зафиксировали случаи, сильно напоминающие мошенничество: лжепредставители «ЭКО-Комплекса» ходили по квартирам и предлагают за 200 рублей заключить договор на вывоз мусора.

Общий долг потребителей, живущих в Барнаульской зоне обращения с отходами, превысил 70 млн рублей.

Есть регоператор — надо платить

Почему люди не Одни продолжают сжигать мусор в печи, и думают, что платить не нужно. Другие избегают заключения договора, полагая, что без договора не будет и начислений.

Между тем, если в населенном пункте работает регоператор, значит, услуга считается оказанной всем без исключения его жителям и платить за нее нужно, поясняют в «ЭКО-комплексе».

Виктор Карл. Анна Зайкова.



Виктор Карл,

гендиректор «ЭКО-Комплекса»:

На такую позицию граждан влияет неблагоприятный информационный фон, который с самого начала сопровождает реформу по обращению с твердыми коммунальными отходами. А также просчеты в организации вывоза ТКО как на уровне органов власти, так и в деятельности регоператоров. Сфера сейчас очень политизирована. В результате часть населения заняла выжидательную позицию.

Вблизи полигона ТКО в Барнауле. Анна Зайкова.

В апреле начнут судиться

В «ЭКО-комплексе» пояснили, что первые три месяца регоператор не начисляет пеню и штрафы. Но с апреля штрафные санкции будут начисляться. И, кроме того, компания будет подавать первые иски к должникам.

В компании признают, что были неточности в начислениях, а графики вывоза мусора отрабатывали не сразу. Кроме того, возникали сложности с платежными системами, когда с жителей при оплате за услугу, банки брали комиссию в 30 рублей. Все эти моменты в настоящее время практически устранены.

Политизированный вопрос

О том, что старт мусорной реформы идет не гладко, действительно много пишут. К примеру, недавно мы сообщали, что части жителей Барнаула управляющие компании выставили им счет за ТКО дважды за декабрь 2018 года. На регоператора Бийской зоны в ОНФ пожаловались жители села Чуйское: они утверждают, что мусор не вывозят, а они вынуждены выбрасывать его куда придется.

К мониторингу реформы подключились и политические или околополитические структуры.

«Единая Россия» открыла интерактивный сервис по сбору обращений о проблемах с коммунальной услугой «Обращение с твердыми коммунальными отходами ( ТКО)». Фото предоставлено пресс-службой Единой России.

К примеру, «Единая Россия», сообщила, что вскрыла в России три схемы взимания лишней платы с граждан за утилизацию отходов. Партия открыла сервис для сообщения о проблемах с реформой.

А в Якутске местный ОНФ провел опрос и выяснил: 95% жителей не понимают, что такое регоператор и почему на вывоз мусора и его утилизацию изменилась цена. Очень говорящие результаты.