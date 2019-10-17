Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 октября 5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

Регулярные рейсы в отдаленные районы Алтая запустят в 2020 году

Регулярные авиарейсы из Горно-Алтайска в Кош-Агачский и Усть-Коксинский районы планируют открыть весной-2020, сообщают «Новости Горного Алтая».

Велопоход по Горному Алтаю.
Велопоход по Горному Алтаю.
Алексей Стрыгин.

«Мы прорабатываем вариант, при котором эти маршруты будут выполняться ежедневно в летние месяцы и до трех раз в неделю — в остальное время. Я дал поручение просчитать необходимые финансовые затраты, определить источники финансирования и совместно с авиаперевозчиком проработать вопрос о субсидировании этих направлений», — прокомментировал губернатор Олег Хорохордин.

Для организации регулярных авиарейсов из Горно-Алтайска в Кош-Агач необходимо огородить периметр аэродромного комплекса в райцентре, организовать зал ожидания, обеспечить посадочную площадку необходимой инфраструктурой. В Усть-Коксе инфраструктура к приему самолетов готова, отмечает издание.

Рейсы на эти два направления планирует запустить авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА»).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость