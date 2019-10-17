Регулярные рейсы в отдаленные районы Алтая запустят в 2020 году

«Мы прорабатываем вариант, при котором эти маршруты будут выполняться ежедневно в летние месяцы и до трех раз в неделю — в остальное время. Я дал поручение просчитать необходимые финансовые затраты, определить источники финансирования и совместно с авиаперевозчиком проработать вопрос о субсидировании этих направлений», — прокомментировал губернатор Олег Хорохордин.
Для организации регулярных авиарейсов из Горно-Алтайска в Кош-Агач необходимо огородить периметр аэродромного комплекса в райцентре, организовать зал ожидания, обеспечить посадочную площадку необходимой инфраструктурой. В Усть-Коксе инфраструктура к приему самолетов готова, отмечает издание.
Рейсы на эти два направления планирует запустить авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА»).