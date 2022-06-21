Бывшие рестораны сети «Макдоналдс» в Барнауле открылись под новым брендом «Вкусно — и точка». Altapress.ru посетил кафе в ТРЦ Galaxy, посмотрел на обстановку и попробовал старый-новый «Премьер Чикен».

«Точка» будто бы старается не привлекать к себе внимание. Вместо нового логотипа нас встречает пустота — вывеску бренда установить еще не успели. Поменялось лишь оформление меню и упаковок — от всех названий, которые ассоциируются с брендом «Макдоналдс», избавились.

Вместо них появились новые. Некоторые блюда и вовсе исчезли навсегда. Как сообщил нам сотрудник без бейджика (видимо, их тоже не успели подготовить), исключены бургеры «Биг Мак», «Биг Тейсти», мороженое «МакФлурри», «Хэппи Мил» и другие. Также мы почему-то мы не смогли найти салаты в меню.

В кафе остались чизбургеры, бургеры, наггетсы и многое другое. Сохранилось утреннее меню с блинами и разными вариантами яичницы.

Как отмечают посетители, вкус знакомых блюд никак не изменился, как и их цена. При этом «Аргументы и Факты» посчитали, что она увеличилась как минимум на 10%.

Напомним, что «Макдоналдс» пришел в Барнаул в 2016 году — спустя 26 лет после появления первого ресторана сети в Москве.

Закрытие «Макдоналдс» его гендиректор Крис Кемпчински объяснил невозможностью «гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента на предприятиях и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости».