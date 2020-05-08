В России рекордно подорожали лекарства на фоне пандемии

Из непродовольственных товаров в апреле в России больше всего подорожали медикаменты и медицинские товары — такие данные приводит Росстат .

За месяц цены на лекарства выросли на 3,2%, по сравнению с декабрем 2019 года — на 5,5%, а в годовом выражении — на 9,8%.

Это значительно больше, чем годом ранее — с апреля 2018 по апрель 2019 года цены на лекарства выросли на 6,2%.

Так, метамизол в апреле подорожал на 8,1%, троксерутин — на 8%, линекс — на 5,7%, левомеколь — на 5,4%, поливитамины с макро- и микроэлементами — на 5,2%, ренни — (3,4%).

Цены на вату и бинты увеличились на 4,7 и 4,5% соответственно. Выросла стоимость ртутных термометров и валидола (на 4,3%), йода (4,2%), настойки пустырника (4%), бромгексина (3,9%), валокордина (3,6%), ацетилсалициловой кислоты (3,5%).

Исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова связала рост цен на лекарства с ажиотажным спросом «в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и субъективными опасениями дефицита», пишет ТАСС.

По ее словам, больше всего выросли цены на две группы препаратов — условно «профилактические и терапевтические», применяемые против коронавируса (например, метамитоз, ацетилсалициловая кислота, поливитамины), а также на препараты, применяемые при хронических заболеваниях (троксерутин, валокордин, настойка пустырника и др.), пишет znak.com.

В Минздраве РФ отметили, что подорожание коснулось лекарственных препаратов, не входящих в группу жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Что касается цен на лекарства из ЖНВЛП — они не изменились, пишет «Российская газета».