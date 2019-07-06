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Рекрутеры рассказали, где в России можно заработать 400 тысяч рублей в месяц

Специалисты портала hh.ru рассказали «Российско газете» о самых высокооплачиваемых вакансиях июля. Возглавила рейтинг вакансия заместителя генерального директора в Москве с зарплатой «на руки» в 400 тыс. рублей в месяц.

Деньги. Рубли. Монеты.
Деньги. Рубли. Монеты.
СС0

Аналогичную зарплату, только до вычета НДФЛ, работодатели в Москве готовы заплатить ведущему консультанту SAP ERP MM/SD/LO и Data scientist/Project manager.

Руководителю сельскохозяйственного предприятия в Санкт-Петербурге предлагают от 350 тыс. рублей «на руки». По 300 тыс. рублей могут получить заместитель финансового директора в Москве и юрист-международник в Санкт-Петербурге. Не менее 250 тыс. рублей может заработать главный геолог Усть-Нередко (Якутия).

Средняя зарплата, которая предлагается соискателям через портал hh.ru, составляет 41 609 рублей. Это на четыре тысячи рублей меньше, чем ожидают соискатели (45 490).

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