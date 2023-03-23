23 марта
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Потребитель

Ремонт, отпуск и лечение: на что копят россияне

Почти половина российских семей (44%) делает накопления, показал опрос ВЦИОМ. Для сравнения, в 2010 году сбережения имели всего 30% россиян.

Семья.
Семья.
Фото: freepik, автор bearfotos.

Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов связывает рост числа людей, располагающих сбережениями, с повышением уровня финансовой грамотности, увеличением доходов и развитием финансовых институтов.

Треть людей откладывает деньги на всякий случай, про запас. Остальные — на ремонт квартиры или дома, отдых/лечение, старость и покупку недвижимости. Еще 9% россиян инвестируют средства, чтобы получать доход по вкладам, ценным бумагам и другим финансовым инструментам.

Вклады помогают защитить деньги от инфляции и накопить на отпуск или крупные покупки. Если вы планируете использовать деньги через год, то оптимальным вариантом станет сезонный вклад «Весна» от Банка «Левобережный». Предложение особенно актуально для клиентов, у которых заканчивается текущий вклад и которые выбирают, куда вложить средства на простых условиях по принципу «положил и забыл до конца срока».

Источник: Банк «Левобережный».

Минимальная сумма для открытия вклада «Весна» составляет 30 000 рублей. Разместить можно и больше — все зависит от вашего желания и возможностей. Или вы можете оформить несколько вкладов «Весна» в разное время, например, если через неделю у вас заканчивается вклад в Банке «Левобережный», а сегодня — в другом банке.

Вклад оформляется на 1 год под 8,1% годовых. Если вы разместите 250 000 рублей, то за год заработаете 19 200 рублей. Посчитать свой доход можно в онлайн-калькуляторе.

Будьте спокойны за сохранность своих вложений. Денежные средства по всем счетам и вкладам в Банке «Левобережный» застрахованы в пределах 1,4 млн рублей в рамках Федерального закона № 177-ФЗ. Также банк ежегодно входит в топ-60 самых надежных банков России, по версии авторитетного экономического издания Forbes: в 2022 году «Левобережный» занял 57-е место рейтинга.

Оформить вклад можно в BL-Online или офисах Банка «Левобережный» в Алтайском крае:

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а и ул. Георгиева, 22,
г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, д. 63а.

Чтобы получить консультацию, позвоните по бесплатному номеру 8−800−3333−555 или оставьте заявку на сайте.

Максимальная сумма по вкладу «Весна» не ограничена. Срок — 367 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов — по истечении срока вклада на отдельный счет. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых за весь срок нахождения средств во вкладе.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.

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