Ремонты и тепло: о чем спрашивали жители Барнаула «Сибирскую генерирующую компанию»

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Как проходил ремонт летом?

Ремонтные работы для СГК — это не то, что начинается в один день и полностью заканчивается в другой. Учитывая ветхость теплосетей краевой столицы, а она действительно высока — по квартальным более 50%, ремонты приходится вести, как говорится, 24/7. Только вдумайтесь: половина сетей в городе старше 30 лет и в любой момент может произойти порыв. Физику процессов не обманешь.

Конечно, летний период концертирует максимальные усилия энергетиков: главная задача — провести ремонт как можно лучше и быстрее.

В 2021 году он затронул 29 км теплосетей на 60 участках — объем серьезный. 5,5 отремонтированных километров — это магистральные сети, оставшиеся 23,5 километра — квартальные.

Если посмотреть на карту большого барнаульского ремонта (она есть в специальном разделе сайта СГК), понятно, что где-то работы еще продолжаются.

Объясним: к старту отопительного сезона все сети готовы — факт. Там, где еще работают специалисты, это как раз те участки, которые требуют благоустройства. Позиция СГК в этом плане такова — лучше выдержать паузу, дать грунту осесть и только потом приводить территорию в порядок. А иначе конечный результат жителей точно не устроит.

Игорь Лузанов. Фото Анны Зайковой.

Игорь Лузанов,

директор Алтайского филиала «Сибирской генерирующей компании»: