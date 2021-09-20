Ремонты и тепло: о чем спрашивали жители Барнаула «Сибирскую генерирующую компанию»

Ремонтные работы для СГК — это не то, что начинается в один день и полностью заканчивается в другой. Учитывая ветхость теплосетей краевой столицы, а она действительно высока — по квартальным более 50%, ремонты приходится вести, как говорится, 24/7. Только вдумайтесь: половина сетей в городе старше 30 лет и в любой момент может произойти порыв. Физику процессов не обманешь.
Конечно, летний период концертирует максимальные усилия энергетиков: главная задача — провести ремонт как можно лучше и быстрее.
В 2021 году он затронул 29 км теплосетей на 60 участках — объем серьезный. 5,5 отремонтированных километров — это магистральные сети, оставшиеся 23,5 километра — квартальные.
Если посмотреть на карту большого барнаульского ремонта (она есть в специальном разделе сайта СГК), понятно, что где-то работы еще продолжаются.
Объясним: к старту отопительного сезона все сети готовы — факт. Там, где еще работают специалисты, это как раз те участки, которые требуют благоустройства. Позиция СГК в этом плане такова — лучше выдержать паузу, дать грунту осесть и только потом приводить территорию в порядок. А иначе конечный результат жителей точно не устроит.
Игорь Лузанов,
директор Алтайского филиала «Сибирской генерирующей компании»:
— Приносим еще раз извинения жителям за те неудобства, которые мы создаем. Но надо понимать, что лучше сейчас качественно провести ремонт, чем зимой получать неприятные «сюрпризы». Обещаю, что свою работу мы доведем до конца.
Этот вопрос не просто первостепенный, сакраментальный. На протяжении последних трех лет СГК делала все, чтобы проведение ремонтных работ проходило для жителей как можно незаметнее. Главный фактор при этом — время.
В 2021 году барнаульцы, живущие в контуре ТЭЦ-3, провели без горячей воды за лето всего 14 дней, по ТЭЦ-2 чуть больше — 18 дней. Согласитесь, разница ощутима.
Объясним в чем суть: в Барнауле у обеих ТЭЦ есть по четыре магистральных сети-вывода, по которым теплоноситель поступает от источника. Если раньше энергетики отключали сразу всех и в течение 24 дней планомерно проверяли и ремонтировали, то в теперь это делается поэтапно. Как результат: сокращение срока отключений горячей воды по городу составило до 10 дней.
Игорь Лузанов,
директор Алтайского филиала «Сибирской генерирующей компании»:
— Мы старались досрочно подключать тех потребителей ТЭЦ-3, по которым была такая возможность. Либо использовали транзитные схемы, либо подключали. У нас была в планах четырехдневная остановка всей работы ТЭЦ-3, но это обошло 112 тыс. наших потребителей стороной. В следующем году будет пробовать такую работу на ТЭЦ-2.
Прохладная сибирская осень не за горами, это понимают в СГК и готовы подавать людям тепло. Однако нормы обязывают ждать официального документа из мэрии Барнаула. Как только его подписывают, дается старт отопительному сезону.
Пока этого не произошло, городские объекты все же могут подключать отопление. В СГК рассказали: более 10 детских садов это сделали. Подается тепло по заявлению потребителя.
В жилых домах это может быть решение общего собрания жильцов, которое определяет надо ли им досрочно подавать тепло. Свою позицию нужно передать в управляющую компанию, которая уже и отправит заявку в СГК (почтой (656023, Барнаул, ул. Космонавтов, 13) или электронный адрес btsk@sibgenco.ru).
Ожидается, что повсеместно в городе отопление будет запущено к началу октября.
В Рубцовске, где Сибирская генерирующая компания, работает вот уже несколько лет, ремонты тоже продолжаются. К слову, в 2021 году они были уже не такие масштабные, так как основной объем ремонтных работ энергетики провели в предыдущие годы.
Сейчас главная задача СГК, сделать систему теплоснабжения города более эффективной.
Игорь Лузанов,
директор Алтайского филиала «Сибирской генерирующей компании»:
— Для этого мы в 2021 году модернизируем две котельные, строим насосную станцию, занимаемся изоляцией трубопроводов. Если в Барнауле наружных тепловых сетей вы практически не видите, то в Рубцовске их насчитывается порядка 40 км. Изоляция этих труб пока оставляет желать лучшего.
В Бийске котлы и турбины к отопительному сезону готовы полностью. В ремонт тепловых сетей города в нынешнем году СГК вложила более 1 млрд рублей. И это не случайно: теперь 26 котельных и 100 км тепловых сетей в зоне ее ответственности — таковы условия концессионного соглашения.
В планах компании— модернизировать 18 бийских котельных, две перевести на газ и привести к нормативу 8 км надземных сетей, которых предстоит уложить в грунт.
— Что делать, если дом не подключают к отоплению?
Александр Гросс,
директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле:
— В первую очередь надо обращаться в управляющую компанию. Если нет реакции, звоните в администрацию района, в диспетчерскую службу нашего предприятия. Контактных точек достаточно много.
— Как быстро приходит тепло в дома?
Александр Гросс,
директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле:
— Надо понимать, что это не быстрый процесс. Мы считали, только по нашему предприятию, чтобы запуститься, надо включить порядка 500 насосов и открыть больше 10 тыс. запорных арматур. В управляющей компании свое оборудование. Надо понимать, что на отладку процесса подачи тепла потребуется 10−14 дней.