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Ремонты на алтайских станциях СГК начнутся до завершения отопительного сезона

Сибирская генерирующая компания утвердила график ремонтов 2020 года на Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Бийской ТЭЦ и Южной тепловой станции Рубцовска. Ремонты тепломеханического оборудования начнутся уже в феврале, до завершения отопительного сезона. На реализацию ремонтных программ четырех предприятий в этом году компания выделяет почти 1,5 млрд рублей.

Сибирская генерирующая компания утвердила график ремонтов 2020 года.
Сибирская генерирующая компания утвердила график ремонтов 2020 года.
Источник: http://sibgenco.online

В этом году приводить в порядок оборудование на станциях начнут в феврале и продолжат до ноября. Всего на ремонтные программы четырех алтайских предприятий в 2020 году СГК направит почти 1,5 млрд рублей: 476,8 млн рублей для Барнаульской ТЭЦ-2; 502,7 млн рублей для Барнаульской ТЭЦ-3; 411,3 млн рублей на ремонтные нужды Бийской ТЭЦ и 85,3 млн рублей для Южной тепловой станции (ЮТС) Рубцовска.

В 2020 году ремонты разной сложности пройдут на 45 единицах тепломеханического оборудования:

  • на 10 котлоагрегатах и 5 турбинах Барнаульской ТЭЦ-2,
  • на 5 котлоагрегатах и 3 турбинах Барнаульской ТЭЦ-3,
  • на 8 котлах и 7 турбинах Бийской ТЭЦ;
  • на 6 котлах и турбине ЮТС в Рубцовске.

Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Бийская ТЭЦ и ЮТС Рубцовска — главные теплоисточники крупнейших городов Алтайского края. Так, в Барнауле потребителями тепловой энергии от ТЭЦ являются 90% населения, в Бийске — 90%, такой же процент и в Рубцовске. Для поддержания в исправности тепломеханического оборудования, капитальные, текущие и средние ремонты проводятся на станциях ежегодно.

График ремонтов составляют таким образом, чтобы выведенное из работы оборудование не нарушало процесс производства тепла и электроэнергии. Ограничений теплоснабжения из-за ремонтов оборудования ТЭЦ не будет.

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