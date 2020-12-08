Решетки на окнах и вещи на чердаках: перечислены новые запреты для владельцев жилья

Согласно постановлению правительства «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», которое вступит в силу 1 января 2021 года, жильцов многоквартирных домов ждет ряд нововведений. Об этом рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, пишет « Прайм ».

Так, с 2021 года жильцам запрещается хранить личные вещи не только на чердаках, но и на цокольных этажах.

Газ

Газовые приборы нельзя будет эксплуатировать в случае их неисправности и без прохождения техобслуживания. В теории это допускает возможность запрета на использование любой газовой плиты, пока жильцы не проведут ее диагностику за свой счет, объяснил Кричевский.

Балконы

На балконах и лоджиях больше нельзя будет оставлять без присмотра горящие свечи, непотушенные сигареты и другие подобные пожароопасные предметы, пишет Газета.Ru.

Окна

Решетки на окнах подвалов и аварийных выходов должны будут иметь возможность открываться. По словам эксперта, в связи с этим пожарные службы скорее всего заинтересуются решетками на первых этажах.