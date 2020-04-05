Республика Алтай приостановиа авиасообщение с Москвой

Прямой авиарейс между Москвой и Горно-Атайском в настоящее время не выполняется ни одной из авиакомпаний. Об этом с удовлетворением сообщил на заседании республиканского штаба по противодействию коронавирусу глава региона Олег Хорохордин, пишет «Газета.ру».