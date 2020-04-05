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Республика Алтай приостановиа авиасообщение с Москвой

Прямой авиарейс между Москвой и Горно-Атайском в настоящее время не выполняется ни одной из авиакомпаний. Об этом с удовлетворением сообщил на заседании республиканского штаба по противодействию коронавирусу глава региона Олег Хорохордин, пишет «Газета.ру».

В аэропорту Горно-Алтайска.
В аэропорту Горно-Алтайска.
altai-republic.ru

Ранее эти рейсы обслуживала авиакомпания S7, но с 5 апреля они приостановлены из-за низкого спроса и пандемии коронавируса. Ранее их приостановила и авиакомпания «Победа».

В то же время с начала апреля из Горно-Алтайска начали выполнять рейсы в Кош-Агач и Усть-Коксу. Их обслуживает авиакомпания «СИЛА» на самолетах L-410. Вместимость машины — 15 человек. Время в пути — около часа по каждому маршруту.

Стоимость билета из Горно-Алтайска до Кош-Агача — от 2,7 тыс. рублей, до Усть-Коксы — от 2,2 тыс. рублей. С собой пассажир сможет провезти до 10 кг багажа.

Напомним, что Республика Алтай является одним из шести регионов России, где по данным на 5 апреля не зафиксировано ни одного случая заражения воспалительной инфекцией. Тем не менее, в республике также действует режим самоизоляции. Закрыты все базы и гостиницы.

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