Республика Алтай приостановиа авиасообщение с Москвой

Ранее эти рейсы обслуживала авиакомпания S7, но с 5 апреля они приостановлены из-за низкого спроса и пандемии коронавируса. Ранее их приостановила и авиакомпания «Победа».
В то же время с начала апреля из Горно-Алтайска начали выполнять рейсы в Кош-Агач и Усть-Коксу. Их обслуживает авиакомпания «СИЛА» на самолетах L-410. Вместимость машины — 15 человек. Время в пути — около часа по каждому маршруту.
Стоимость билета из Горно-Алтайска до Кош-Агача — от 2,7 тыс. рублей, до Усть-Коксы — от 2,2 тыс. рублей. С собой пассажир сможет провезти до 10 кг багажа.
Напомним, что Республика Алтай является одним из шести регионов России, где по данным на 5 апреля не зафиксировано ни одного случая заражения воспалительной инфекцией. Тем не менее, в республике также действует режим самоизоляции. Закрыты все базы и гостиницы.