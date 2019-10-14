Рестораны с недорогими бизнес-ланчами из вкусных домашних блюд: десятки вариантов каждую неделю. Комбинируй, как тебе вкусно!

Когда хочется пообедать быстро, вкусно и недорого, первым делом барнаульцы вспоминают рестораны быстрого обслуживания «Вилка-Ложка». Ведь все знают, где в Барнауле расположены ставшие привычными любимые заведения. И в каждом гости получают гарантированно высокое качество домашних блюд.

Осенью «Вилка-Ложка» обновила формат бизнес-ланчей. Если раньше обеденное предложение состояло из двух комплексов — то есть, выбор был не очень большим, то новое предложение стало по-настоящему ресторанным. Каждый день действуют три разновидности бизнес-ланча, которые отличаются по цене, количеству и составу блюд. Выбирайте на свой вкус и кошелек и обедайте каждый день по-разному. Меню бизнес-ланчей в «Вилка-Ложка» обновляется каждую неделю, теперь к предложению быстро, вкусно и недорого, смело можно добавить, — разнообразно. Комбинируй, как тебе вкусно!

«Вилка-Ложка» обновила формат бизнес-ланчей Предоставлено рекламодателем.

Бизнес-ланч «Лайт» за 109 рублей вы можете взять салат или суп, горячее с гарниром, чай и хлеб. В каждой категории на выбор предлагается по два домашних блюда. Например, суп-крем из кабачков, куриная паровая котлета с гречкой и черный чай*.

Бизнес-ланч «Лайт» за 109 рублей. Предоставлено рекламодателем.

Бизнес-ланч «Стандарт», состоящий из салата, супа, второго блюда и напитка за 129 рублей. После такого обеда сил хватит до самого вечера: салат «Свежесть», борщ с болгарским перцем, домашняя котлета со спагетти и напиток из сухофруктов.

Бизнес-ланч «Стандарт» за 129 рублей. Предоставлено рекламодателем.

Для тех, кто любит разнообразие, сделали бизнес-ланч «Люкс»: салат, суп, второе, напиток в нем можно выбрать из трех вариантов. Весь комплекс обойдется в 149 рублей. Здесь в меню есть и мясо, и рыба, и курица, чтобы понравилось всем. Получается вкусно и питательно: крабовый салат с добавлением свежих огурцов, пекинской капусты и водорослей хиями, горбуша в сливочно-лимонном соусе с картофельным пюре и морс из черной смородины.

Бизнес-ланч «Люкс» за 149 рублей. Предоставлено рекламодателем.

Бизнес-ланчи от «Вилки-Ложки» — это не просто вкусно, но и выгодно. Если сравнить цену бизнес-ланча с подобным предложением в других ресторанах — каждый любитель поесть может пообедать в «Вилке-Ложке» с экономией бюджета около 50 рублей. Обеденное предложение действует с 12:00 до 16:00 ежедневно.

«Вилка-Ложка» обновила формат бизнес-ланчей Предоставлено рекламодателем. «Вилка-Ложка» обновила формат бизнес-ланчей Предоставлено рекламодателем. «Вилка-Ложка» обновила формат бизнес-ланчей Предоставлено рекламодателем.

Обслуживают здесь очень быстро, так что обед в «Вилке-Ложке» не займет много времени. Заходите хоть каждый день. Комбинируй, как тебе вкусно!

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*Состав блюд бизнес-ланча из текста статьи или на фото может отличаться, действующий состав бизнес-ланча уточняйте в ресторанах быстрого обслуживания «Вилка-Ложка».