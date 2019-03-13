Фишка «Лукойла» — это АЗС с полным циклом кухни. То есть в кафе можно не просто перекусить, но и полноценно пообедать. Причём готовится всё в формате открытой кухни, и можно видеть, как повар создаёт свои шедевры.

На данный момент такой формат представлен на АЗС № 34 «Озерки» и АЗС № 26 «Санниково».

Ресторанное меню на АЗС. Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» Ресторанное меню на АЗС. Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» Ресторанное меню на АЗС. Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»

«Ассортимент — от салатов и горячего до пиццы. Кстати, пицца на тонком тесте стоит всего 249 рублей. То есть это привычное меню ресторанной подачи, при этом — быстро», — рассказал генеральный директор ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» Евгений Гостеев.

Особой любовью посетителей пользуются фирменные бургеры на чёрной булочке. Сочные, сытные и очень вкусные.

Однако отведать бодрящего кофе, выпечку собственного производства, мороженое и другие вкусности можно не только в кафе. Многие АЗС «Лукойл» в Алтайском крае и Республики Алтай работают в формате «мини-маркет» в круглосуточном режиме. Здесь тоже представлена линейка фирменной продукции под брендом SWEETER.

«SWEETER»

Кофе, по данным исследования компании «РусХОЛТС», является наиболее востребованным товаром на АЗС. SWEETER — это качественный зерновой кофе, как в кофейне: эспрессо, американо, капучино, латте. Кстати, скоро на АЗС «Лукойл» появится возможность выбрать и вид обжарки кофе: светлую или тёмную.

Ресторанное меню на АЗС. Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» Ресторанное меню на АЗС. Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»

Также среди лидеров по востребованности — прохладительные напитки. Их выбор огромный. А скоро он будет расширен — появится фирменная детская вода и холодный чай.

SWEETER выпускает под своим брендом питьевую воду и минеральную воду. Причём питьевая вода — высшей категории (немногие знают, что её купить не так просто). Производителей обязывают разливать воду этой категории в бутылки, на которых стоит маркировка товара для детей. А все остальные экономят. Но не SWEETER. Вода добывается из скважины в Горной Шории, расположенной вдали от промышленных предприятий и населённых пунктов. Она проходит очистку таким образом, чтобы не нарушить её химический состав.

Минеральная вода SWEETER с газом добывается из официально зарегистрированного источника и разливается в непосредственной близости от него. Это позволяет сохранить уникальный набор минералов и лечебный эффект.

Ресторанное меню на АЗС. Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»

Ну и на десерт — мороженое SWEETER. Тот самый вкус детства. Лакомство готовится по ГОСТу из натуральных сливок без растительных жиров и вредных добавок.

Ресторанное меню на АЗС. Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» Ресторанное меню на АЗС. Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»

От шоколадок до кедрового молока

Жизнь становится всё более комфортной и динамичной. И не исключено, что наступит время, когда нам не придётся заезжать после работы в гипермаркет. Всё необходимое можно будет купить на АЗС.

Уже сейчас АЗС под брендом «Лукойл» в Алтайском крае и Республике Алтай предлагают широкий выбор продуктов. И ассортимент постоянно расширяется в зависимости от потребностей покупателя. Не так давно появилась линейка ЗОЖ-товаров. Это льняные хлебцы, тыквенные каши для завтрака, кедровое молоко, тминная смесь и другое.

Ресторанное меню на АЗС. Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»

Особого внимания заслуживает выпечка собственного производства: гарантированно свежая и вкусная. Здесь вам никогда не продадут вчерашний багет.

В планах компании — фирменные кондитерские изделия: пирожные, торты и другие вкусности.

Ресторанное меню на АЗС. Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» Ресторанное меню на АЗС. Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» Ресторанное меню на АЗС. Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» Ресторанное меню на АЗС. Источник: ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»

Благодаря постоянному развитию и вниманию к потребностям клиентов АЗС «Лукойл» превращаются в полноценные комплексы, где можно отдохнуть в дороге, пообедать и купить всё необходимое как для дальнего пути, так и для дома.

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