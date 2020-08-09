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Рестораторы в России банкротятся и покидают рынок

Ресторанный бизнес в России по итогам введенного в конце марта режима коронавирусных ограничений сократился примерно на 20%. Об этом заявил вице-президент Федерации ресторатов и отельеров России Сергей Миронов, его цитирует retail.ru.

Пресс-тур по кафе и ресторанам Алтайского края в период выхода из пандемии. Июль 2020 года.
Пресс-тур по кафе и ресторанам Алтайского края в период выхода из пандемии. Июль 2020 года.
Дарья Зыкова, ИД "Алтапресс"

Бизнесмен рассказал, что около 20% заведений общепита, по тем или иным причинам, закрылись в стране за последние четыре месяца. Кто-то обанкротился, кто-то ждет снятия режима ограничений, кто-то решил перевести капитал в другой бизнес.

По мнению Миронова, его первоначальный прогноз о падении отрасли на 50% по-прежнему актуален. Это может случиться, если в России будет зафиксирована вторая вспышка коронавируса.

Хотя справедливости ради нужно сказать, что во многих регионах чиновники и Роспотребнадзор разрешили ресторанам возобновить работу. По данным общественной организации, примерно 70% российских заведений общепита получили такую возможность, отрасль постепенно восстанавливается.

В Алтайском крае кафе и рестораны пока могут работать только в формате открытых летних веранд.

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