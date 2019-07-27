Все о гамбургерах: различные рецепты, классика и необчные украшения

27 июля весь мир отмечает День гамбургера. Более чем за 100 лет это блюдо приобрело невероятную популярность. Рецептами домашних гамбургеров не хуже, чем в ресторане, делится altapress.ru

Рецепты гамбургеров

Какой бы способ приготовления вы не выбрали — будет очень вкусно. Чтобы получить максимальное удовольствие, специалисты рекомендуют есть без тарелки, сообщает Телеграф.

Классический гамбургер

Основной ингредиент этого блюда — говяжья котлета. Для ее приготовления вам понадобится 500 грамм мякоти говядины, 125 грамм говяжьего жира или свиного сала, маленькая луковица, соль, свежемолотый черный перец и сливочное масло.

Собирать классический гамбургер будем с тремя круглыми булочками, помидором, красной луковицей, маринованным огурцом, листьями салата и сыром. В качестве соуса — кетчуп, майонез и горчица.

Измельчите лук. На растопленном сливочном масле подержите его 5−7 минут. Дайте содержимому сковороды остыть.­ Избавьтесь от пленки на говяжьей мякоти, проверните мясо через крупную решетку мясорубки. Также проверните жир. Смешайте мясо, жир, лук. Затем посолите, поперчите и тщательно перемешайте.

Получившегося фарша должно хватить на 3 котлеты. Слепите их толщиной около 2,5 см. Выложите на застеленный пергаментом поднос и уберите в холодильник на полчаса.

Затем обжарьте котлеты с двух сторон. В самом конце положите на котлету сыр — он должен немного подплавиться. Приготовить этот ингредиент можно на гриле, в сковороде и даже в духовке.

Ко всему прочему в обжарке нуждаются булочки. Разрежьте их пополам, подрумяньте на сковороде, но только со внутренней стороны.

В классическом варианте, на нижнюю часть булочки сначала выкладывают лист салата, а следом котлету. Затем лук, помидоры и огурцы, нарезанные тонкими кольцами. Верхняя часть смазывается соусами и кладется сверху. В качестве эксперимента можете добавить соус и на нижнюю булочку.

Необычный гамбургер

Разнообразить рецепт можно на любом уровне. Попробуйте приготовить гамбургер с булочками черного хлеба. Говяжью котлету обжарьте в специях — например с розмарином или итальянскими травами.

Также вместо традиционных помидоров, лука и огурцов можно добавить к котлете голубой сыр, карамелизированный лук и жареные грибы.

Еще один рецепт — с авокадо. Для сборки такого гамбургера возьмите опять же булочку и говяжью котлету. Также вам понадобится лист салата, помидор, жареный бекон и кусочки авокадо.

Если с ингредиентами блюда заморачиваться нет желания — используйте другой соус. Например, брусничный или грибной.

США: гамбургер с картошкой фри. открытые источники

Первые гамбургеры

Доподлинно неизвестно, кто стал автором рецепта. Однако международный День гамбургера связывают с датой 27 июля 1900 года. Якобы тогда гастроном из Америки Луи Лессинг продал свой первый гамбургер.

Несмотря на то, что это блюдо получило широкое распространение во всем мире, еще 30 лет американцы с большим удовольствием отдавали предпочтение хот-догам и пицце.

Уже с 1930-х годов в США начали открываться закусочные, прославляющие булочки с говядиной. Первой такой стала компания White Castle Hamburger. Кстати, в первых гамбургерах не было соуса.

Самый дорогой в мире гамбургер

Сколько стоит обычный гамбургер, мы примерно знаем. А самый дорогой — около 70 тысяч рублей, пишет Лента.ру. Его приготовили в лондонском ресторане Honky Tonk — украсили сусальным золотом, омарами и черной икрой. Также среди ингредиентов: мраморная говядина вагью и новозеландская оленина, бекон, кленовый сироп, сыр бри, зеленый чай, копченые утиные яйца и иранский шафран. Сама булочка украшена стружкой белого трюфеля.

У такого гамбургера и калорийность немаленькая — 2,6 тысячи калорий. Этот показатель превышает рекомендуемую для взрослого человека норму.