Рейтинг и антирейтинг управляющих организаций Барнаула

Сибирская генерирующая компания составила ежегодные рейтинг и антирейтинг управляющих организаций в Барнауле по итогам 2020 года. Вошедшие в него компании отбирали по полноте и своевременности оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения. Всего в рейтинге представлена 21 управляющая организация Барнаула, которая обслуживает 777 многоквартирных домов.

Жители 646 барнаульских многоэтажек сделали правильный выбор управляющей организации для своего имущества. По крайней мере, в части оплаты отопления и горячей воды.

В список лучших попали 12 управляющих компаний (УК) Барнаула. Процент собираемости платежей за тепло по итогам 2020 года у них составил от 98% до 104%.

Превышение 100%-го порога обычно возникает, когда управляющая организация активно работает с должниками.

Лидер 2020 года — МУП «ЖЭУ № 30» города Барнаула. Замыкает список лидеров управляющая компания «Городской Департамент ЖКХ». УК обслуживает 30 многоквартирных домов. Собираемость за 2020 год — 97,96%, в 2019 году была чуть выше — 99,51%.

Список аутсайдеров из года в год стабилен. По итогам 2020 года в него попали девять организаций, обслуживающих 131 дом. Во главе антирейтинга лидеры такого же списка 2019 года — УК «Етро», УК «Столица», УК «Трест».

Хуже всех ситуация обстоит у УК «Столица» с семью обслуживаемыми домами. Этот исполнитель коммунальных услуг в 2020 году оплачивал 79,6% начислений за тепло и горячую воду.

Услугами «Етро» пользуются жители 44 многоэтажек. По состоянию на 1 февраля 2021 года эта компания задолжала СГК более 17,8 млн рублей за ресурсы, полученные в период с марта 2020 года. В 2020 году она оплачивала лишь 81,25% от начислений.

Общая сумма задолженности участников антирейтинга перед СГК за 2020 год составляет 82,5 млн рублей.

Справка

Самая оперативная информация об устранении повреждений, отключении и запуске горячей воды, отопления, а также другая эксклюзивная информация публикуется на официальном telegram-канале компании.

В поиске канал можно найти: по названию «СГК Барнаул», по нику @sgk_barnaul. Либо перейдя с телефона по ссылке https://tlgg.ru/sgk_barnaul.