Рейтинг туристических мест ко дню рождения Достоевского

Tele2 проанализировала активность клиентов в туристических местах, связанных с жизнью писателя, трафик в них вырос на 5,4% год к году. География исследования охватывает Москву и область, Санкт-Петербург, Новгородскую область, Омск и Новокузнецк.

Тройка наиболее популярных туристических точек, связанных с Федором Михайловичем, по итогам анализа big data за 10 полных месяцев 2022 года выглядит следующим образом. На первом месте по объему израсходованного трафика находится музей-квартира в Москве по адресу ул. Достоевского, д. 2 — здесь родился писатель. Кроме того, именно на территории этого музея произошел наибольший прирост интернет-активности год к году — 15%. На втором месте находится музей Достоевского в Новокузнецке. Экспозиция рассказывает об отношениях писателя с его супругой Марией Дмитриевной Исаевой, их влиянии на творчество. На третьем — дом-музей Достоевского в Старой Руссе (Новгородская область).

Кроме наибольшего роста интереса к музею-квартире в Москве, аналитики зафиксировали увеличение активности в усадьбе в Даровом (Московская область), где прошли детские годы писателя. Год к году трафик там увеличился на 12,7%. За 10 месяцев 2022 года на 12% увеличилась активность клиентов Tele2 в Литературном музее им. Достоевского в Омске. Он находится в доме коменданта крепости, где во время ссылки бывал писатель.

Аналитики оператора определили наиболее популярные месяцы посещений достопримечательностей. Так, пик посещений в июле и августе приходится на музей в Старой Руссе и Литературно-мемориальный музей в Санкт-Петербурге. Высокий сезон посещений в Омске приходится на апрель-июнь и сентябрь-октябрь. Некрополь мастеров искусств на территории Александро-Невской лавры в основном посещают с мая по сентябрь. Наиболее популярные месяцы для визитов в Даровое приходятся на март, апрель и июль. Музей Достоевского в Новокузнецке чаще остальных месяцев посещают в марте и декабре. В московскую квартиру, где родился автор «Преступления и наказания», чаще приходят в феврале-марте и июле-сентябре.

При глобальном тренде на потребление контента, а не его загрузку в сеть, оператор проанализировал, в каких локациях клиенты больше обычного выгружают данные в сеть: делятся фото, видео, пишут сообщения. В этом срезе лидируют: музей-квартира в Москве, некрополь Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге и Литературный музей имени Достоевского в Омске.

В исследование были включены: Музей Ф. М. Достоевского в Новокузнецке, Литературный музей им. Ф. М. Достоевского в Омске, Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского в Санкт-Петербурге, могила писателя в некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, Дом-музей Ф. М. Достоевского в Старой Руссе, музей-квартира Ф. М. Достоевского в Москве, музей «Усадьба Ф. М. Достоевского в д. Даровое» в Московской области.