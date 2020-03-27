Режим работы отделений Сбербанка в выходную неделю

Сбербанк опубликовал график работы своих отделений по стране в период выходной недели с 30 марта по 5 апреля 2020 года, объявленной Президентом России Владимиром Путиным.

Офисы ПАО Сбербанк будут работать по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса банка и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Так, утвержден следующий график работы офисов по обслуживанию физических и юридических лиц в Алтайском отделении Сбербанка:

28 марта 2020 года , в субботу , все офисы банка будут работать по режиму стандартного рабочего дня;

в субботу все офисы банка будут работать по режиму стандартного рабочего дня; 29 марта 2020 года , в воскресенье , офисы банка будут работать по стандартному режиму воскресенья. Обслуживание клиентов будет проходить в офисах в Барнауле по адресам: ул. Балтийская , 39 , пом. Н-1 и пр-т Красноармейский , 58а/1. В Горно-Алтайске по адресу: пр-т Коммунистический , 109;

в воскресенье офисы банка будут работать по стандартному режиму воскресенья. Обслуживание клиентов будет проходить в офисах в Барнауле по адресам: ул. Балтийская 39 пом. Н-1 и пр-т Красноармейский 58а/1. В Горно-Алтайске по адресу: пр-т Коммунистический 109; 30 и 31 марта , в понедельник и вторник , будет работать расширенный перечень офисов на территориях выплат пенсии — все отделения банка в Барнауле , Новоалтайске , Бийске , Рубцовске , Республике Алтай;

в понедельник и вторник будет работать расширенный перечень офисов на территориях выплат пенсии — все отделения банка в Барнауле Новоалтайске Бийске Рубцовске Республике Алтай; с 1 по 5 апреля будут работать дежурные офисы банка по режиму стандартного рабочего дня.

В Алтайском отделении Сбербанка это 13 отделений банка, из них в Барнауле — 4. Это отделения, расположенные по адресам: пр-т Красноармейский, 58а/1, ул. Новосибирская, 32, ул. Попова, 73а, ул. Чайковского, 29. В крае на предстоящей неделе продолжат работу отделения в Новоалтайске (ул. Космонавтов, 16а), Бийске (ул. Ленина, 153), Рубцовске (пр. Ленина, 47), Славгороде (ул. Володарского, 121), Алейске (ул. Советская, 102), Заринске (пр. Строителей, 18) и Камне-на-Оби (ул. Ленина, 72б). Кроме того, обслуживание клиентов продолжат 2 офиса Сбербанка в Горно-Алтайске, на ул. Чорос-Гуркина, 13 и ул. Чаптынова, 2.

Обращаем ваше внимание, что дежурные офисы Сбербанка по обслуживанию юридических лиц будут работать по режиму стандартного рабочего дня с понедельника по пятницу (с 30 марта по 3 апреля). Это офисы: в Барнауле — ул. Попова, д. 73а; в Бийске — ул. Ленина, 153; в Рубцовске — просп. Ленина, д. 47; в Горно-Алтайске — ул. Чаптынова, 2.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.

График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 ( для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС , «Билайн», «МегаФон», Tele2 , Yota , «Мотив»);

для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС «Билайн», «МегаФон», Tele2 Yota «Мотив»); 8 495 500-55-50 ( для звонков из Москвы);

для звонков из Москвы); 8 800 555-55-50 ( для звонков из других городов РФ ( бесплатно)).

В период выходной недели сроки исполнения вкладных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) в Сбербанк Онлайн и офисах будут происходить в стандартном режиме.

Списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до нее напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно, без применения штрафных санкций.

Тем не менее Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления. Сбербанк остается надежным банком и партнером, и все наши сервисы, как всегда, бесперебойно работают для клиентов. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на нашем сайте собрана вся полезная информация.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.