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Потребитель

Резко подорожают смартфоны на российском рынке

Производители смартфонов и планшетов в ближайшее время повысят стоимость новой продукции из-за дефицита микросхем на мировом рынке электроники, включая российский, сообщает The Wall Street Journal.

Смартфоны.
Смартфоны.
СС0

Полупроводниковый кризис коснулся большей части технологической индустрии.

При этом цены на умные гаджеты растут уже несколько месяцев подряд и скоро снова резко подскочат в цене, отмечают аналитики.

Производители смартфонов вынуждены конкурировать между собой в борьбе за недостающие компоненты. Резервы, созданные в начале года, оказались исчерпаны уже в первые месяцы, пишет News.ru.

Один из лидеров отрасли — американская компания Google — объявил о прекращении продаж смартфонов Pixel 5a 5G на всех рынках мира, за исключением США и Японии.

Китайские фирмы вынуждены задерживать выпуск новых устройств и поднимать цены на уже вышедшие модели смартфонов и планшетов.

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