Резко подорожают смартфоны на российском рынке

Полупроводниковый кризис коснулся большей части технологической индустрии.
При этом цены на умные гаджеты растут уже несколько месяцев подряд и скоро снова резко подскочат в цене, отмечают аналитики.
Производители смартфонов вынуждены конкурировать между собой в борьбе за недостающие компоненты. Резервы, созданные в начале года, оказались исчерпаны уже в первые месяцы, пишет News.ru.
Один из лидеров отрасли — американская компания Google — объявил о прекращении продаж смартфонов Pixel 5a 5G на всех рынках мира, за исключением США и Японии.
Китайские фирмы вынуждены задерживать выпуск новых устройств и поднимать цены на уже вышедшие модели смартфонов и планшетов.