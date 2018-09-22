Резко выросли число россиян, верящих в безопасные дозы алкоголя

39% россиян считают, что есть дозы алкоголя, которые безвредны для здоровья. Год назад их доля составляла 15%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Исследование показало, что наиболее безвредным напитком россияне считают вино. После него самыми популярными ответами были водка, пива, домашние вина вместе с настойками и самогон.

Также выяснилось, что 40% россиян вовсе не пьют спиртное. Это на 14% больше, чем было в 2009 году.

58% жителей России выпивают «Время от времени». В основном не чаще нескольких раз в месяц. При этом 40% опрошенных сообщили, что за последний год выпивать стали реже.

Ежедневно употребляет алкоголь, по данным опроса, 1% респондентов.

В апреле британские ученые рассчитали безопасную для человека дозу алкоголя. По словам специалистов из Кембриджского университета, организму не повредит 100 граммов чистого спирта в неделю. Это примерно пять кружек пива крепостью 4% или 875 мл вина крепостью 13%.